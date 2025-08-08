６兒少性侵案 新北安置機構僅1案報警

新北市某安置機構爆發連續性平案件，市議員鄭宇恩昨痛批社會局督導不周、安置機構失能。（記者黃子暘攝）

2025/08/08 05:30

社會局未落實讓加害人獨居改善 性侵情節擴大 連環犯行上百次

〔記者黃子暘、吳仁捷、賴筱桐／新北報導〕新北市一家安置機構發生連環性侵案，新北市議員鄭宇恩在受害男童K的母親求助下，調查揭露發生在該機構的駭人犯行。鄭表示，依照兒少機構性侵害案件處理流程，無論發生在機構內外，都應由家防中心通報警方，但她發現，六名受害及部分淪為加害人的同學，在警察局的報案紀錄裡面，竟只有H童的學校通報給警察局。

進機構第一晚就受害

據相關單位調查及K童指控，K童被安置進機構第一天，夜晚還在睡夢中就被同房H童叫醒，進而遭H童性侵，後來總共次數多達四十次；進一步了解下，才發現H童持續以同樣的脅迫、半推半就手法對Y童、L國中生、J童、C生下手性侵，犯行上百次，且連同K童在內，疑為了自我保護而淪為加害者。

未與原生家庭聯繫

錯失向外求助管道

鄭宇恩揭露，國小男童K今年五至六月中旬在安置宿舍內，疑遭男童H性侵，K、H兩人互控性侵，H童又被查出與其他國小、國中生發生性平案，時間從今年二月起至七月，部分學生因在機構自學，未與原生家庭聯繫，錯失向外求助管道。

K童六月中旬向生輔員反映，K童母親七月初才獲得與孩子見面的機會，進而找上鄭宇恩求助。鄭說，K母找上她，很大原因是社會局沒有把事情經過一五一十告訴K母，無法暸解到底孩子遭遇到什麼侵害。

據了解，K童指控H童性侵後，社會局未落實讓H童獨自居住的改善措施，反而讓H童與另一名男童Y同住，導致六月下旬H、Y之間又發生疑似性侵案，性侵情節擴大。此外，H童在校對女同學疑言語性騷擾，老師調查發現H童衣物老舊、身上有異味，致電社工了解狀況，才知H童涉性平案，校方向警局報案。

學校訪談得知，H童早在四月間，在機構外的課程就與國小男童J發生疑似性平案，建議讓H童獨居，未料機構告知學校，H童與機構內的男國中生L發生疑似性侵害事件，而L生二月時曾對機構的C生也疑有性平案。

鄭宇恩說，相關單位第一時間未依規定通報警政系統，也未讓涉案學生獨立居住，原本是孩子避風港的安置機構，成為連續性平事件溫床，社會局難辭其咎。

