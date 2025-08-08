新北安置機構 爆集體性侵案 男童遭侵數十次 6兒少受害或加害

新北市某安置機構爆集體性侵案，市議員鄭宇恩痛批社會局督導不周、安置機構失能，要求檢討缺失。（記者黃子暘攝）

2025/08/08 05:30

〔記者黃子暘、賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市一家公辦民營兒少安置機構爆發集體性侵案！一名國小男童今年四月被安置在機構，期間遭同儕性侵數十次，忍無可忍告訴機構老師，一查竟有六名兒少淪為性暴力受害或加害者。新北市議員鄭宇恩痛批社會局督導不周、安置機構失能，要求檢討缺失。

據了解，國小男童母親要照顧稚孩和失智長輩，生意也因故歇業，一家人仰賴政府補助勉強度日，新北市社會局判定家庭負擔過重，無力撫養男童，將其安置，男童入住雙人寢室，竟遭室友脅迫性侵不下數十次。

新北議員批未立即通報、督導不周

鄭宇恩追查發現，該機構最早從今年二月開始發生性平案件，六月中旬機構獲報其中一件，社會局卻未落實「相關院生獨立居住」，導致其中一名涉案男童再與新室友和其他安置學生發生性平案（性侵害、猥褻等），受害規模擴大；社會局也未第一時間通報警政單位，而是涉案兒少就讀學校報警。

鄭宇恩質疑，獲安置的兒少，行為逾越性探索的容許範圍，還有部分學生經評估在機構自學，被剝奪到校上課的受教權，因此喪失向學校求助的機會。她要求社會局檢討對機構監管失職、性平事件通報缺失等，敦促重新建立機構完善的性侵事件處理程序，並由外部單位展開調查，落實涉案兒少追蹤與輔導機制。

社會局：啟動保護機制 暫停收案

社會局表示，六月中旬接獲機構通報，即啟動兒少保護機制及調查程序，社工七月一日陪孩子報案，暫停該機構收案，相關院生轉往獨立居住空間，皆依規定積極處理、無隱匿。

