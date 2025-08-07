女當警面吸毒 才3天又變「喪屍」 嚇哭6歲兒

洪女前幾天才在警察面前吸毒 ，沒想到又在幼兒面前吸毒， 鄰居發現報案。 （民眾提供）

2025/08/07 05:30

形同讓孩子吸二手毒煙 嚴重危害身心健康

〔記者王捷／台南報導〕台南一名洪姓女子本月一日暈倒街頭，被警方查獲持有含二級毒品依託咪酯的「喪屍煙彈」送辦，沒想到三天後竟在六歲兒子面前吸毒，還當場「喪屍化」出現行為失序等副作用，嚇得幼子嚎啕大哭，鄰居報警後，洪女再度被帶進警局法辦，警方同時通報台南市社會局查處。

洪女先是在台南安平區健康三街附近路倒，當時她步伐不穩、神情恍惚，神智不清地當著員警面前吸毒，面對警方詢問，還不耐煩說在施用「芒果口味」的電子煙，但經檢驗含有依託咪酯毒品。

請繼續往下閱讀...

洪女被捕時，把小孩獨自留在家，員警獲知後通報社會局，協助洪女家屬照顧孩子，才將洪女依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

但洪女未得教訓，四日凌晨當著六歲孩子的面，在家中吸食「喪屍煙彈」，且施用後行為失序，兒子嚇得放聲大哭，鄰居聽到孩童哭聲及洪女叫罵聲，向警方報案。警方趕抵，喝斥她怎麼可以在小孩面前吸毒，依毒品罪將她移送偵辦。

警方指出，「喪屍煙彈」外觀與普通電子煙一樣，但摻入二級毒品依託咪酯或同類物，吸食後會出現幻覺、抽搐、失控等症狀，若是在孩子面前施用，更形同讓孩子一起施用「二手毒煙」，嚴重危害兒童身心健康和發育。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法