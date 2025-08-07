苗栗泰安巨石砸車 叔姪收工返家雙亡

苗栗縣泰安鄉苗六十二之一線落石砸中轎車。 （民眾提供）

2025/08/07 05:30

苗62之1線未設落石預警 山區連日大雨 仍有崩落之虞 民眾路過小心

〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉苗六十二之一線清安國小附近路段，昨天下午發生巨石崩落砸車，車內一對遠房叔姪死亡憾事。此為苗六十二之一線首次發生大規模落石事件，縣府以及鄉公所研判，應是連日來的降雨導致邊坡土石鬆軟所致，縣府將報災修工程改善，並呼籲用路人行經山區道路務須小心。

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巨石體積比轎車還大

一輛紅色轎車昨天下午三點多，行經苗六十二之一線往清安國小方向，突遇大量土石從道路上方邊坡崩落，轎車遭巨石砸中；消防人員獲報有兩人受困車內，趕赴現場救援，抵達時發現事故轎車車頂嚴重塌陷變形，一顆體積比轎車還大的巨石壓在車體右側。

消防人員上前查看，受困的兩名男子分別位於駕駛座、副駕駛座，已失去生命跡象。消防人員使用破壞器材，先將駕駛座男子救出送醫，傷重不治；副駕駛座男子被救出時，頭顱破裂已明顯死亡。

警方調查，轎車駕駛為五十九歲涂姓男子、乘客為五十一歲徐姓男子，二人是大湖鄉富興村人，有遠房叔姪關係，一起從事小型土木包工，昨天上山做工，收工返家時不幸遇劫。

縣府交通工務處表示，苗六十二線是通往泰安溫泉區重要聯外道路，其中苗六十二線二．一K及六．五K兩處路段，是易發生落石的路段，縣府設有落石預警系統監控。苗六十二之一線，過去僅有零星小落石，不曾發生如此大規模的崩落，因此該路段未設落石預警系統，研判為近期持續降雨致山壁土石鬆脫所致，將現勘邊坡狀況後，報災修工程加以改善。

泰安鄉長陳吉基表示，該崩落土石路段已搶通，但鄉內連日降雨，山壁邊坡土質鬆軟，仍有崩落之虞，用路人行經須提高警覺、注意安全。

苗栗縣泰安鄉苗六十二之 一線落石砸中轎車，消防人員救援時，一人失去生命跡象，一人重傷不治。（民眾提供）

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