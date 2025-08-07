保護令無法保命 安全空窗期達41天／防家暴再犯 邱泰源：5類高風險者監控或羈押

衛福部長邱泰源昨（6日）表示，將從強化保護令聲請到核發前的「安全空窗期」，及提升刑事執行力道著手。（記者邱芷柔攝）

2025/08/07 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕家暴命案接連發生，僅上月間就傳出兩起，受害人雖然已申請保護令，仍慘遭加害人殺害。衛福部長邱泰源昨天在立法院坦言，家暴保護令從聲請到核發平均需要四十一天，這段「安全空窗期」確實有檢討空間，衛福部將從兩大方向強化，一是補上空窗期的保護缺口，二是與各部會合作，提升刑事執行效率，讓保護真正到位。

邱泰源指出，目前有八成加害人在保護令核發後未再犯，顯示制度具一定嚇阻效果，但四十一天的審理期對高風險受害人來說太久，衛福部將全面檢討保護令制度與預防機制，優先補強申請到核發前的這段空窗期。

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邱泰源說，目前保護令聲請與核發機制相對完整，但空窗期內若沒有庇護安置、緊急安全服務等即時保護措施，被害人仍處於極大風險。未來將與地方政府合作強化相關資源，讓受害者在等待保護令的同時也能獲得實質保護。

此外，衛福部也將推動跨部會合作，強化保護令的執行力道。除了建議司法院研議縮短保護令審理與核發時間，也呼籲對於違反保護令或涉及重大暴力行為的個案，只要符合羈押要件，司法機關就應依法處置；若未羈押，也應裁定附帶限制條件，要求加害人不得接近或騷擾受害人。

邱泰源強調，保護令不能只是紙上保障，衛政、警政、社政三方應加強高風險個案的資訊共享與聯合研判，提升預警與即時介入能力。衛福部也會持續推動跨系統整合，讓民事與刑事案件資訊能即時掌握與因應。

針對加害人再犯風險，衛福部也引用研究指出，有五類人是高風險族群，包括曾有暴力或脅迫前科、跟蹤騷擾行為、精神疾病病史，以及正面臨離婚、開庭或裁判等情緒壓力大的情境，這些人一旦情緒失控，極可能再次施暴，應列為優先監控對象。

衛福部保護司提到，若對這類高風險加害人有明確證據，應考慮立即羈押，降低再犯機率，避免類似命案重演。同時，也建議加快保護令的審理流程，讓制度能及時啟動保護機制。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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