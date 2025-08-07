嘉義殺夫案》防出現爆點 專家︰情緒壓力攀升應轉移

救護人員將莊男送醫。（民眾提供）

2025/08/07 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣昨天凌晨發生卅歲黃姓女子涉嫌持刀殺害卅六歲莊姓丈夫命案，事件起因於夫妻二人長期為了孩子教養及家庭經濟拮据問題爭吵，最後妻子情緒壓力爆發，釀成悲劇。

嘉義大學輔導與諮商系助理教授兼家庭與社區諮商中心主任盧鴻文建議，夫妻間出現溝通問題，可尋求政府家庭諮商服務機構，進行夫妻諮商評估及協助，並應了解自己與伴侶的情緒壓力點，能理性控制時，運用聽覺、嗅覺、味覺、視覺、動覺等五感，進行如深呼吸、喝飲料等活動調節情緒，以防理智線斷掉。

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盧鴻文說，夫妻發生溝通、衝突問題，可尋求專業的諮商服務機構介入調節，但夫妻間若地位不對等，或出現家庭暴力情形，不適合一起接受諮商，須專業人士進行評估。

盧鴻文表示，透過現有資訊了解，黃女與莊男因長期問題沒解決，情緒壓力達到爆點，可能因此導致黃女理智線斷掉，發生嚴重衝突與不當行為。

他建議，夫妻要了解自己、伴侶的情緒壓力點，一旦情緒壓力達到高點，容易理智失控，當發現雙方的衝突與情緒壓力攀升時，可透過五感活動或離開現場等方式轉移注意力，有助調節情緒、防止嚴重衝突。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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