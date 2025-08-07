曾6度互控家暴 為錢大吵／3兒在家 怒妻殺夫呆坐被逮

刺殺莊姓丈夫的黃女被警方逮捕。（警方提供）

2025/08/07 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉三十歲黃姓女子與三十六歲莊姓丈夫，長期因經濟、孩子教養等問題爭吵，曾互控家暴共六次，未申請過保護令；昨凌晨二人又為了金錢問題吵起來，黃女情緒激動，持水果刀刺殺丈夫頸、胸及背部，莊男送醫不治，警方依殺人罪將黃女移送檢方，獲法官裁定羈押。

夫妻是外送員 經濟不佳

據了解，莊男夫妻結婚八年多，育有七歲、五歲及二歲兒子、與莊男弟弟、弟媳等人同住一棟透天厝，莊男一家五口住三樓；莊男、黃女均為外送員，兩年前生下小兒子後，黃女以照顧稚兒為主，偶爾才跑外送，家計主要靠莊男跑外送；因經濟情況不佳，自六年前起就爭執不斷，去年間更多次互控家暴，為嘉義縣社會局關懷處遇個案。

請繼續往下閱讀...

檢警追查，上月間刮颱風、大豪雨，莊男接單不順，收入減少，夫妻倆再次為錢事爭吵，昨天凌晨大吵後，警方獲報該戶發生吵架糾紛，趕到進入三樓房間時，發現莊男倒在血泊、已無生命跡象，黃女呆坐一旁，三個兒子被其他家屬帶到一樓，水果刀丟在一樓地上，救護人員將莊男送醫，傷重不治。

3幼子啟動緊急安置評估

附近鄰居表示，莊男與黃女平時少與他人互動，先前就多次聽聞二人因經濟及孩子照顧問題常吵架，昨天凌晨曾聽到附近犬隻狂吠，警車、救護車陸續趕來，才知發生命案。

嘉義縣社會局表示，考量莊家發生重大變故，三名孩子暫由親屬照顧，並啟動緊急安置評估，後續將提供妥善照顧及協助案家喪葬補助事宜。

嘉義近兩年第三起家庭悲劇

此案是嘉義近兩年來第三樁因夫妻感情失和、財務等問題，導致夫妻或子女死傷事件。二○二三年四月，也住在水上鄉的吳姓男子疑因感情、經濟壓力等問題，架梯爬到二樓進房砍殺林姓妻子及十歲、八歲兒子，隨後自二樓墜樓死亡，八歲次子送醫救回，釀三死一傷。同年八月，嘉義市四十六歲杜姓男子與四十九歲王姓妻子的住所面臨強制執行拍賣，杜男囑託王女協助致死，王女送醫救回一命，王女被依加工自殺罪起訴，今年二月王女陳屍水上鄉成功橋下。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法