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    日月潭涵碧樓 男主管約炮女員工涉性騷

    日月潭知名飯店涵碧樓驚傳職場性騷，飯店內部已展開調查。（記者劉濱銓攝）

    日月潭知名飯店涵碧樓驚傳職場性騷，飯店內部已展開調查。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭知名飯店涵碧樓，近期有女員工控訴遭男主管性騷擾，甚至動手摸肚、戳腰，還開口「約炮」，女員工向上反映，上級僅以男主管當面道歉草率處理，女員工因此離職並報警，對此，涵碧樓發聲明回應，得知後已介入調查，男主管也調為非主管職，並將召開性平委員會釐清案情。

    投訴民眾表示，涵碧樓一名女員工近期遭同部門男主管性騷擾，不僅摸肚子、戳腰，甚至私底下對女員工開口約說「我們當不成情人，不然也可以當炮友」，以及「讓我戳一下，我讓你感受一下什麼叫做當女人的快樂」，種種不堪的騷擾讓女員工備感壓力。

    事後女員工將男主管性騷行徑呈報上級，並提出離職，惟人資部門回應，會要求男主管向女員工道歉，不過道歉完女員工需回來繼續上班。

    投訴民眾痛批飯店姑息職場性騷，質疑性平案件怎能道歉了事，甚至飯店主管還要求員工不得討論此事，就怕影響公司名譽。

    涵碧樓對此發聲明表示，得知該案後已介入調查，陸續聯絡相關人員約談，並依規召開性平委員會，待調查報告出爐，就會通報南投縣政府，目前男主管調至非主管職，靜候調查結果，並強調秉公處理，絕不偏袒任何一方，後續也會加強員工性平觀念教育。

    南投縣政府社會及勞動局指出，目前尚未接獲該案申訴，由於投訴人指稱女員工已報警，後續該局就會收到警方的函送案件，屆時就會列案追蹤，有關職場性騷案件，事業單位內部應進行調查，女員工之後若對雇主處理方式，以及懲處結果有不服，就可向縣府提出申訴，該局就會受理，並召開性別平等委員會，審查飯店的調查與處置，以維護女員工權益。

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