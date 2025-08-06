股市禿鷹案 纏訟20年／前金檢局長李進誠 改判4年5月

金管會前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案，昨依圖利、洩密等罪，判李四年五月徒刑。 （資料照）

2025/08/06 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕金管會前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案，二○○五年被依貪污治罪條例的圖利等罪起訴，一審被重判十年，上訴後歷審均判有罪，高院更五審認定李洩漏偵查秘密給金主，協助禿鷹集團牟利，且始終否認犯行，無悔意，昨依圖利、洩密等罪，判李四年五月徒刑，合議庭考量李有畏罪逃亡可能，裁定須接受電子手環等科技監控。

李有畏罪逃亡可能 裁定電子監控

曾任高檢署檢察官的李進誠，被控二○○五年一月起轉任金管會金檢局長期間，將檢方規劃針對勁永公司與子公司的假交易發動偵查秘密，洩漏給金主林明達，放空勁永股票。

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另外，李涉嫌洩漏金檢局關於勁永資金查核資料給聯合報記者，刊登勁永遭檢調偵辦一事，使勁永股票連續下跌，林明達等人得以低價回補勁永股票獲利一千三百六十萬多元。台北地檢署二○○五年十月起訴李進誠等人。

台北地院依貪污治罪條例圖利等罪判李進誠十年，上訴後，高等法院判李九年六月，經最高法院多次撤銷發回更審，雖均判李有罪，但對是否構成貪污罪見解岐異，更一、更三審認定僅涉洩密罪分別輕判八月、六月，更二、更四審各以圖利等罪判六年、四年六月。

高院更五審合議庭審判長廖建瑜、受命法官文家倩和陪席法官林呈樵審理認定，李涉犯貪污治罪條例的圖利罪、刑法洩密罪明確，且李始終否認犯行，無悔意，考量審理逾八年，符合速審法減刑規定，昨判李四年五月、褫奪公權三年，另以李有畏罪逃亡可能，裁定昨日起為期一年，須接受電子手環科技監控，並攜帶個案手機，每天拍照傳送科控中心。

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