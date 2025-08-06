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    亂刀砍死河智媛老闆 攜刀投案／「女友應酬遭性騷」 凶手羈押禁見

    康男被帶回豐原警分局，配合調查 。 （記者歐素美攝）

    康男被帶回豐原警分局，配合調查 。 （記者歐素美攝）

    2025/08/06 05:30

    黃相元︰教訓對方 沒想到鬧出人命

    〔記者許國楨、張瑞楨、歐素美／台中報導〕韓國啦啦隊女神河智媛的老闆詹智能，前天在台中豐原超商遭砍死，凶嫌黃相元遭羈押禁見，其犯案動機及內幕也逐漸浮現，據了解，黃聲稱其原本在北部工作女友，近期南調台中，在應酬場合中遭死者性騷，實在氣不過才以此方式討公道，原僅打算教訓對方，沒想到鬧出人命。

    同車康男︰依殺人罪移送地檢署複訊

    另與黃嫌同車康姓男子，案發後徒步逃逸，警方昨也在台北萬華將他帶回詢問，並依殺人罪移送台中地檢署複訊，據了解，因詹體格較為壯碩，黃擔心遇到詹頑抗才找康男「助威」，康男以為只是幫朋友理論，不知道黃會攜刀行凶，更沒料到會出人命，過程中都沒動手，檢警也針對康男涉案部分，進一步釐清是否共犯關係。

    五十七歲詹男是「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人，簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約，前天駕駛保時捷休旅車到豐原區超商購物，遭伏擊的四十一歲黃嫌亂刀砍死，黃隨後駕車逃逸到台中市北區時，自覺「已經逃不掉」棄車，攜凶刀就近向第二警分局永興派出所投案。警方依殺人罪移送偵辦，檢方聲請羈押禁見裁准，據了解，黃嫌聲稱其女友原在北部工作，因從事酒類相關業務推廣需要，近期被公司派到台中，因此認識死者，卻在前陣子吃飯應酬場合中遭死者性騷擾，女友向他哭訴，他不滿女友受到委屈，決定找對方討公道。

    黃前天向友人借車後與康男一路南下至豐原，在超商與死者從店外扭打到店內時，他供稱掏出西瓜刀，原只是想教訓對方，僅針對手腳砍，沒有對要害揮刀，未料詹男竟失血過多、加上傷勢過重送醫不治，至於黃男指控遭死者性騷的女友，目前已被列為證人，檢警將通知協助調查，釐清案情。

    黃嫌昨被依殺人罪嫌移送，台中地 院裁定羈押禁見。 （記者許國楨攝）

    黃嫌昨被依殺人罪嫌移送，台中地 院裁定羈押禁見。 （記者許國楨攝）

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