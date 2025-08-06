豪雨抽水救田 拚命青農觸電亡

彰化青農在田間觸 電身亡，消防隊趕 到已來不及。 （民眾提供）

2025/08/06 05:30

學者︰戶外或浴室電器有漏電風險 須加裝漏電斷路器

〔記者顏宏駿／彰化報導〕連日豪雨導致中南部農田嚴重積水，彰化縣埤頭鄉一名四十五歲的江姓農民，疑似在田間移動抽水機時漏電，遭二二○伏特電壓電擊，等警方與消防人員到場救援時，江男已明顯死亡。

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這起意外發生在四日下午，有民眾發現埤頭鄉大湖路江姓男子倒臥在田間，立刻通報警，而救護人員趕到時，江男身體已明顯僵硬，無生命跡象。其後，江男家屬接獲通知到場，最終決定不送醫。詳細死因待警方調查。

江男抽水機無漏電斷路器

死者的家屬表示，近來大雨不斷，江男因田裡淹大水，打算用抽水機排水，才會到田裡視察。而且一般田間的沉水馬達都會裝「漏電斷路器」，但江男所使用的抽水機較為老舊，並沒有此一裝置，意外發生當時下著大雨，他全身溼透，二二○伏特的電壓上身，最後遭此劫難。

家屬還說，死者返鄉務農多年，耕種八甲農地，主要以稻作為主，工作勤奮，被在地人視為「拚命三郎」。今年二期稻作才剛插秧，就遇豪雨不斷，大水幾度淹過作物，就因為不放心，每天頻頻巡田，最後死在田間，家人雖難以接受，但也只能默默流淚。

大葉大學環境與安全工程學系主任周中祺表示，「漏電斷路器」能偵測到電流異常流動，是確保用電安全的重要裝置，在戶外電器或潮濕區域（如浴室、廚房）都存在漏電風險，加裝漏電斷路器是電工的基本常識，國內的電器法規也有規範。尤其是二二○伏特的電壓漏電時，人體會立即被吸住，形成導體，電流、電壓在全身流竄，導致心臟麻痺而亡，農民不可不慎。

江男田裡的沉水馬達沒有裝「漏電 斷路器」。 （記者顏宏駿攝）

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