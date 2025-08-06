台版地面師 獨居翁過戶房產遭詐1940萬

新北市議員林國春（右）、陪同受害者沈姓老翁（左）及友人，說明詐騙案件發生過程，並呼籲加強高齡者保護機制，杜絕類似悲劇重演。（記者羅國嘉攝）

2025/08/06 05:30

假冒檢警、地政人員層層操控 疑遭恐嚇、軟禁 議員籲正視高齡者保護機制

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區近日傳出高齡長者遭詐騙案，一名七十三歲獨居沈姓老翁控訴，遭詐騙集團長期接觸誆騙，財產與房產共損失高達一九四○萬元，過程中甚至疑似遭限制人身自由，宛如台版地面師。新北市議員林國春、林金結昨日上午陪同受害人召開記者會，嚴正呼籲正視高齡者保護機制的漏洞，避免悲劇重演。

請繼續往下閱讀...

誆稱老翁涉洗錢 不得對外聯繫

沈男指出他八月一日晚間已前往三峽分局報案，從五月十二日開始遭詐團以「涉及洗錢」、「資金調度」為由，在無對價與同意下，被迫將房產設定抵押借貸，借貸金額七九○萬元，實際損失達一九四○萬元；另，詐團更以假冒警察、檢察官與地政人員等身分與沈男聯繫，製造高壓氛圍，同時透過不明管道掌握其家屬與親友的姓名、生日、身分證字號等個資，使受害人深信不疑，誤以為自己涉案需配合司法調查。

沈翁指出，詐團在長達近兩個月的期間內，要求他定期回報行蹤、不得與家人聯繫，逐步隔絕他向外求援的能力。在沈男身心俱疲的狀況下，詐團強制帶往樹林地政事務所，辦理房屋抵押設定與借貸。

擄人勒贖、結合騙房 手法惡質

林國春指出，這起案件本質上已非單純詐騙，甚至含有擄人勒贖、強制等性質，更結合了房屋詐騙的惡質手法。嫌犯不只騙取高齡者財產，更透過恐嚇威脅，限制其行動，讓被害人在人身與精神上陷入無助困境，根本就是變相的軟禁與剝奪自由。

議員：地政系統應建立防火牆

林金結則強調，這起事件凸顯社會對高齡弱勢保護機制失靈，受害者的財產與自由應受到最嚴格的保障，不能讓詐團有機可乘。案件從資訊操控、人身限制、話術洗腦到強制辦理過戶，已達組織犯罪層級，要求檢警全力追查、從重究辦，也要求地政系統與高齡關懷體系建立防火牆。

三峽警分局表示，目前已成立專案小組積極偵辦，經過清查已鎖定數名嫌疑人，全案已經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法