天道盟、竹聯幫聯手設水房 假投資APP吸金逾2千萬

刑事警察局循線逮劉男等卅一人，詢後依涉犯組織犯罪及詐欺罪嫌送辦。（資料照）

2025/08/06 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕天道盟同心會卅一歲男子劉晉孜，夥同竹聯幫弘仁會廿七歲男子陳威諭組成洗錢水房，與境外詐騙機房配合，透過網路社群平台散布假投資廣告，誘導下載假的投資APP，再以匯入人頭帳戶或現金面交方式吸金，初查至少騙得二千萬元，刑事警察局循線逮劉男等卅一人，詢後依涉犯組織犯罪及詐欺罪嫌送辦。

透過社群平台 散布假投資廣告

據知，該詐團車手前往銀行臨櫃領款時，怕行員懷疑會關懷提問，還製作包括百達翡麗等高級名錶的假銷貨單，誆稱因為買錶才臨櫃領錢，藉此降低行員戒心。

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刑事局調查，被害人透過網路收到假投資廣告訊息，與詐團互加LINE好友後，被對方以話術誆稱可獲高額報酬，雙方約定交錢；警方獲報前往面交地點埋伏，當場查獲車手及接應人員，循線追查上游金流。

檢警6波查緝行動 逮捕31犯嫌

偵查過程中，發現劉嫌、陳嫌共同設立「水房」，專責金流轉移與掩飾，詐騙所得經水房成員層層洗錢轉帳，再由劉、陳二嫌透過通訊軟體指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣將贓款回流詐騙集團，以規避警方查緝。

警方從前年十一月至今年七月，由嘉義、台南及新北地檢署指揮連續展開六波查緝，逮捕卅一犯嫌，查扣贓款一三三萬五三○○元、偽造銷貨單、電腦主機、門號SIM卡等證物。

警方提醒，投資務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打一六五反詐騙專線或向警方尋求協助。

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