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    喬債踹頭十多下險要命 醉人想卸責

    台中楊姓男子幫人喬債，卻猛踹對方頭部釀成顱內出血重?昏迷，依殺人未遂罪起訴，昨天開庭楊男坦承踹人，但否認有殺人犯意。（記者陳建志攝）

    台中楊姓男子幫人喬債，卻猛踹對方頭部釀成顱內出血重?昏迷，依殺人未遂罪起訴，昨天開庭楊男坦承踹人，但否認有殺人犯意。（記者陳建志攝）

    2025/08/05 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中余姓男子和洪姓男子有債務糾紛，今年五月洪男邀友人楊博儒和藍姓少年，約余男前往太平一家摩鐵喬債，楊男因覺得裡面味道不好想轉移陣地，余男假意配合，卻趁隙落跑，被楊男追回後，壓制在地朝頭部猛踹十多下，造成余男顱內出血重度昏迷送醫，檢方上月依殺人未遂起訴，台中地院昨天開庭，楊男坦承踹頭，但強調當天已酒醉才會情緒失控，沒有要置他於死的意圖。

    中檢起訴指出，今年五月十日凌晨六點多，綽號「判官」的洪男跟余男（卅二歲）有債務糾紛，相約在太平一家汽車旅館喬債，洪男先走進余男的房間，楊博儒（廿二歲）和藍姓少年（十七歲）隨後持二把西瓜刀也進入，沒多久洪男先離開，留下三人在汽車旅館裡面。

    楊男和余男隨後在協商債務過程中發生口角，楊男不爽徒手毆打余男頭部，余男答應請朋友送錢過來，不過楊男表示不喜歡房間的氣味，想要換地方，余男假意配合，卻在走下汽車旅館的停車地點時拔腿狂奔，楊男和藍姓少年見狀追趕，將他押回房間前壓制在地。

    楊男立刻出腳，連續猛力踹踢倒臥在地上的余男頭部十多下，造成他頭部大力撞擊堅硬地面，出現頭部外傷合併顱內出血，汽車旅館員工發現上前制止，二人才逃離現場，余男經送醫急救，發現顱內出血重度昏迷（昏迷指數三分）併呼吸衰竭等傷害，一度命危，上月檢方依殺人未遂起訴。

    台中地院昨天開庭，當庭勘驗楊男在汽車旅館猛踹余男的監視器畫面，楊男坦承有猛踹余男頭部，但強調當天喝酒到凌晨四、五點，已經酒醉了，才會情緒失控猛踹余男頭部，但沒有要置他於死的意圖，否認有殺人的主觀犯意，當庭申請和余男進行調解。

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