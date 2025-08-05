中科院龍門院區實驗室失火 幸無傷亡

位於桃園市大溪區、龍潭區交界的國家中山科學研究院。（記者李容萍攝）

2025/08/05 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國家中山科學研究院位於桃園市大溪區石園路龍門院區一棟實驗室，昨進行裝備測試時於下午一點五十分發生火警，現場冒出大量高溫濃煙，經中科院內部消防員先行救火及桃園市消防局第四大隊圳頂分隊支援，火勢於下午三點卅分控制。

中科院指出，該院龍門院區某實驗室，昨天下午執行裝備功率測試時引發高溫及濃煙，第一時間進行人員疏散後使用二氧化碳系統滅火，同時通報消防隊進行搶救，事後熱源已獲控制，持續排煙中，並派員留駐現場觀察。

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中科院清查現場無人員傷損，院方針對火警肇因組成專案小組進一步調查，另外盤點相關設備、財產損失情況。

桃園市長張善政在臉書限時動態發布「空品不良提醒」，指因受大溪區石園路（中科院實驗室）火警影響，提醒下風處的市民緊閉門窗、減少外出，配戴口罩注意防護，可能受影響區域包括大溪區八里。

空品檢測 在安全範圍

桃園市政府環保局說，中科院實驗室發生火警後，該局立即派員前往進行檢測調查，也同步發布訊息提醒民眾火警範圍的空氣品質，將模擬影響區域提供民眾防範，避免民眾恐慌，該局稽查人員也進入中科院進行空品檢測，經量測院內VOC（揮發性有機化合物）為安全範圍。

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