超商凶殺案／性騷女員工和解賴帳 妻代賠百萬落幕

詹男到便利商店，意外被刺死。（記者歐素美攝）

2025/08/05 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區超商昨天的命案，死者是簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢經紀契約、「MUGEN無限夢想公司」的總經理兼實際負責人詹智能，他去年被女職員控告性騷擾，包括熊抱、伸鹹豬手摸身體，甚至傳啦啦隊女隊員爆乳照片騷擾，詹當時答辯說，爆乳照是該公司培訓的啦啦隊員，員工皆已習慣類似畫面，法官卻質疑是「病態不健康將女性身體物化」，判決詹與無限夢想公司應連帶賠償一百萬元。

不過，台中地方法院去年五月判決後，此民事案上訴二審，雙方於今年七月廿八日和解落幕。

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判決書指出，女職員指控詹智能性騷擾，公司卻沒有制止，無積極防治性騷擾措施，依性騷擾防治法與性別工作平等法，女方要求無限夢想公司與詹男應連帶賠償一二○萬元。

女職員主要指控的性騷行為，是二○二一年至二○二二年間，詹男趁機抱摟，將手伸進女職員衣服內撫摸背部，或撫摸女職員臀部、熊抱與摟腰等，凌晨傳簡訊「突然就很想你，想找你說說話啦」，或傳「寶貝，我也想吃豆花」訊息後，旋即傳送女性吃豆花照片，但鏡頭卻著重在拍攝女性胸部，露出乳溝的影片給她等。

台中地院審理時，詹男答辯說，部分指控是女職員片面指述，傳簡訊是基於父愛的關心之舉，傳吃豆花照片則是開玩笑。

法官則認為，詹男凌晨傳充滿曖昧及騷擾意味的訊息，可認定是性騷擾，至於傳「寶貝，我也想吃豆花」與女性露乳溝影片，詹男辯稱影片的女子，是無限夢想公司培訓的啦啦隊成員，公司員工皆已習慣類似畫面，法官卻認為縱係屬實，病態不健康將女性身體物化，這種單一的公司價值觀，不能作為性騷擾的正當理由，判決無限夢想公司與詹男應連帶賠償女職員一百萬元。

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