為女友刺死經紀老闆？女主角：不認識凶手

男子黃相元持西瓜刀刺死河智媛經紀公司老闆詹智能；當時從黃嫌駕駛的黑轎車下來的康男（中間，著黑衣者），是否為共犯，警釐清中。（民眾提供）

2025/08/05 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原超商凶殺案死者詹智能，為人氣啦啦隊員河智媛的經紀公司「MUGEN無限夢想股份有限公司」總經理，詹男曾五度性騷前員工「小雪」，雙方對簿公堂，最後以一百萬元和解，但後來傳出詹智能拖欠調解金長達半年；其被殺害是否與該案有關，「小雪」昨表示，一百萬元詹妻已代為還清，對詹男被殺，感到震驚，強調不認識黃嫌，與凶殺案無關。

詹智能去年被控以摟腰、摸臀、伸手進衣服內摸背等方式，五度對女員工「小雪」性騷擾，去年被法院判賠一百萬元。

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根據判決書，被害女員工表示，詹男是她的直屬主管，多次逾越主管與下屬間職場上男女互動分際，對她性騷擾，她曾向詹妻反映，但詹妻非未制止詹男，還對她說詹男是將她視為小孩才會如此，未積極採取防治性騷擾行為的具體措施，她才決定開始蒐證，從二○二一年十二月廿日至二○二二年九月十三日，蒐集詹男對她性騷擾的證據，後來在進入二審後和解。

行凶動機待釐清

不過，今年六月「小雪」出面指控詹智能「賴帳」，拖欠調解金長達半年；因黃嫌供稱不滿詹男性騷擾其女友，外界質疑詹男被殺是否與該案有關；「小雪」昨表示，一百萬元詹妻已代為還清，對詹男被殺感到震驚，強調與凶殺案無關，也不認識黃嫌。

據了解，詹智能三十年前曾是知名街舞團體「黑潮」成員，後來在台中成立公司培訓舞團，由詹男擔任公司總經理及實際負責人，妻子則掛名負責人，請來韓國舞蹈老師負責訓練，曾應邀在雙十國慶典禮擔任壓軸表演，找來中部多所高中職熱舞社共四百人演出，因此登上媒體版面，多名舞者還組成團體挑戰選秀節目「未來少女」。

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