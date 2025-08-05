啦啦隊員河智媛經紀老闆 超商被刺死 凶嫌投案稱不滿女友被性騷

人氣啦啦隊員河智媛經紀公司負責人詹智能，昨在超商購物時，遭嫌犯黃相元持西瓜刀埋伏刺殺，圖為警方封鎖凶殺案現場。（記者歐素美攝）

2025/08/05 05:30

嫌犯黃相元 持西瓜刀埋伏行兇

〔記者歐素美、許國楨、張瑞楨／台中報導〕人氣啦啦隊員河智媛經紀公司「MUGEN無限夢想股份有限公司」總經理兼實際負責人詹智能，昨前往台中市豐原區全家超商購物，遭嫌犯黃相元持西瓜刀埋伏刺殺，送醫不治，黃男隨後前往台中第警二分局永興派出所投案，指稱不滿詹男性騷擾其女友才下手，警方依殺人罪移送；詹男手、腳多處刀傷，檢察官昨相驗表示，將進一步解剖，以釐清死因。

詹智能手腳多處刀傷 送醫不治

昨天上午十點廿五分左右，嫌犯黃相元（四十一歲） 駕駛借來的黑色CAMRY到超商，車上載有康姓男子（五十三歲），黃嫌下車後就在詹智能（五十七歲）停在超商前的保時捷凱燕車周圍走來走去，黃嫌見詹男走出超商，即上前與詹男扭打，兩人從店外打到店內，黃嫌並拿出藏在包包裡的西瓜刀猛刺詹男後駕車離去，康男則自行步行離開，詹智能送醫急救後不治。

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豐原警分局獲報成立專案小組，擴大調閱監視器，鎖定特定犯嫌，結果黃嫌卻搭計程車在上午十一點半左右直接走進永興派出所，並告知「我剛剛在豐原超商有砍人」，從身上包包中取出一把刀身沾有血跡的西瓜刀，以及個人證件，神情並無明顯慌亂。

黃嫌向警方供稱，因不滿詹男疑似性騷其女友，才憤而從台北南下台中尋仇，並尾隨行兇，至於康男是否為共犯？黃嫌犯案動機為何？警方表示，將傳喚康男及黃嫌女友到案後，進一步調查釐清。

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