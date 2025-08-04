向男師表白愛慕 男高中生行徑過火 被判跟騷罪

台南某高中一名男學生向男師表白愛慕，法官認為行徑違反男師意願，打電話干擾、到學校找人構成跟騷行為，判該男學生拘役五十五日，得易科罰金。（資料照）

2025/08/04 05:30

無預警到學校找人、打電話騷擾

〔記者王俊忠／台南報導〕台南某高中一名男學生受教於某男老師，竟喜歡上老師，男學生覺得老師好帥、優秀有為，像天菜、男神般崇拜，以LINE與書信向老師表白愛慕，但被老師拒絕、也無聯絡意願。男學生兩度到老師調任的另所高中找人、多次打電話到學校找老師，老師受不了提告，台南地院依跟蹤騷擾罪判該男學生拘役五十五日，得易科罰金。

地院判處拘役55天 得易科罰金

判決指出，由於男師表態拒絕男學生，男學生為求能跟男師接觸、恢復聯絡，於二○二二年九月到二○二三年三月，屢次撥打男師調任的學校辦公室電話說要找男師。甚至突然到該校辦公室質問男師為何封鎖他的LINE、要求老師解封聯絡，讓男師感到驚嚇。法官認為男學生行徑違反男師意願，打電話干擾、到學校找人構成跟騷行為。

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男學生辯解，是二○二二年九月之前，男師在台南林鳳營火車站拍下他下跪的影片，為求男師刪除該影片、才打電話到男師的學校及二度進入學校，並非對男師跟蹤騷擾。

男師說，對方是他前一個學校任教時的學生，二○二○年八月後調任他校。二○二一年十一月，該男學生傳喜歡他的告白訊息，回訊拒絕後，二○二二年二月封鎖對方的LINE。

男師強調，對方在車站守候、不定時打電話到學校及無預警到學校找他，因喜歡、愛慕他而窮追不捨，讓同事可能認為他與對方有不當、不可告人關係，讓他壓力極大、心生畏怖。

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