曠診醫師爆的料／整形診所元和雅遭駭客入侵 以患者裸照勒索

元和雅整形診所高雄分院的監視系統傳遭駭入，以外流患者裸照向院方勒索。（取自元和雅官網）

2025/08/04 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄知名整形診所「元和雅」傳出遭駭客入侵監視系統，以外流患者看診的裸照為由，向診所勒索，元和雅表示，第一時間已報警處理，檢警已逮到一名涉案男子聲押獲准，查扣硬碟和相關證，並將追溯是否有其他涉案人。

逮一男扣硬碟 收押

今年五月，元和雅診所收到多張女性患者在醫師看診、評估手術範圍時袒胸露乳的影像，威脅要拿出巨額封口費，否則將會把畫面流出 ，院方得知疑似高雄分院的監視系統遭到駭客入侵，當下立即報警，而近日一名曾在元和雅任職的整形醫師在社群平台上發文揭露此事，才讓事件爆發。

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對此，元和雅表示，院方也是受害者，全案第一時間已經報警，並有嫌犯就逮。但針對「曠診醫師」刻意揭露診所曾遭不明人士要脅一事，對該醫師的發文動機感到匪夷所思，強調無法認同。

元和雅指出，診所依「醫療機構醫療隱私維護規範」第二點規定，在診間設置監視設備用以保障病患權益，事前皆以書面告知病患，且在診間張貼公告，過程合法並經病患同意。

至於遭駭客入侵的影像，均為醫師為病患做檢查時之正常醫療行為，被不明人士拿來做為要脅使用，經報警後，已由高雄地檢署立案偵辦，也有嫌犯被捕，診所基於保護病患隱私立場，除了全力配合檢警偵辦，也已委請資安專家協助檢討維護。

高雄檢警目前逮到一名男子涉有重嫌，並查扣相關拷貝影像，並依恐嚇取財罪嫌偵辦，檢方已向法院聲請羈押獲准。另院方也對醫師在社群媒體散佈照片的行為，將依據相關事實，提起民事、刑事訴訟。

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