大批黑衣人衝進醫院搶經營權／高雄博田堂姊妹 對峙5小時

高雄博田醫院爆發產權紛爭，雙方人馬在醫院內對峙。（民眾提供）

2025/08/04 05:30

〔記者洪臣宏、許麗娟／高雄報導〕高雄市知名的博田國際醫院爆發產權糾紛，該院前會計主任阮女與弟弟阮男主張持有產權，昨天凌晨帶領廿七名自聘保全突襲闖入醫院，與醫院保全發生肢體拉扯，資訊室亦遭毀損，醫院阮姓負責人、謝姓院長出面，更引爆雙方口角，直到高市衛生局介入，才化解五小時激烈對峙，博田阮姓負責人隨即提告阮姓堂妹、堂弟，涉及強制、毀損、侵入住宅罪嫌，家族爭產風暴再度浮上檯面。

醫界聞人阮朝英創辦老字號的阮綜合醫院，後由其兒子阮氏四兄弟攜手經營，阮氏家族成為高雄醫界知名人物，未料多年前爆發產權糾紛，鬧得沸沸揚揚，博田阮姓負責人亦為家族成員，這次上了社會版面。

請繼續往下閱讀...

左營警分局昨凌晨三時四十六分許接獲報案，指稱博愛二路上博田國際醫院發生黑衣人衝突事件，驚動分局長謝承甫親率快打部隊到場壓制。

保全27比3 資訊室電腦毀損

經了解，四十八歲阮女（該院前會計主任）與卅四歲弟弟意欲接管醫院，派人計誘醫院保全開門，隨即帶領廿七名自聘保全衝入院內，與醫院保全發生肢體衝突，並以人數優勢控制醫院三名保全，過程中資訊室電腦等相關設備遭到毀損。

阮氏姊弟聲稱持有產權，有權接管醫院經營權與設備，警方要求阮氏姊弟帶來的保全人員撤離現場，並通知醫院阮姓負責人（阮氏姊弟堂姊）、謝姓院長到場，沒想到雙方互相叫囂、指責，毫不相讓。

高市衛生局介入暫落幕

對峙到八時五十分，衞生局醫政事務科科長陳建榮介入協調，希望雙方爭議應循法律途徑處理，勿影響病人就醫權益，阮姓負責人先行離開，隨即赴新莊所提告對方；另阮氏姊弟經勸說後離開院區，衝突暫時落幕。

博田事後發表聲明譴責暴力表示，對於「不明人士」突然以暴力方式壓制醫院的保全人員，進入醫院內執行醫療業務處所事件，第一時間已通報警方及衛生局到場處理，全案已由警方偵辦處理中。

衛生局則強調，該院係屬合法設立醫院，兩造民事爭議應循司法裁決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全，如涉及刑事責任，將移送司法機關偵辦。

警方以該案尚未觸犯醫事法，建議雙方由法院認定產權，另若有行為違反刑事法令，可檢具相關資料提告，並告誡不得有影響醫療及衝突情事發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法