司法打詐漏洞 一直抓一直放 車手變大尾

曾有檢察官感嘆，檢警打擊詐欺「一直抓」，法院卻是「一直放」，是詐欺猖狂主因。（圖為警方抓車手資料照，非新聞當事人）

2025/08/04 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化地檢署去年起訴一名屢次再犯的詐欺集團「收簿手」時感嘆，檢警打擊詐欺「一直抓、一直抓」，法院卻是「一直放、一直放」，輕判甚至給緩刑，是詐欺猖狂主因，此一見解也在詐騙車手陳建華、蔡牧樺的犯罪歷程中獲得驗證，兩人被抓獲釋後，全都晉升為「監控手」，變得更大尾，詐得金額更高、危害社會更重，堪稱是司法輕縱騙徒的另類嘲諷。

車手常獲輕判甚至緩刑

這兩名騙徒犯罪歷程，也呈現司法打詐漏洞，陳建華在台南取款一百萬元被抓，他不是首度犯案，之前就曾在台南詐得卅萬，卻僅羈押一個多月就交保，他又於台中市向黃姓被害人詐得二八０萬元，還引薦蔡牧樺當車手，自己晉升「監控手」，更嚴重危害社會，如果他首度被抓即持續羈押、清查前案、發監執行，就沒有之後更嚴重的犯行。

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蔡牧樺的個案更是荒腔走板，他向黃姓被害人詐得一四三一萬元後，去年三月五日於苗栗縣向林姓婦人取款三百萬元被捕，前案尚未查清即釋放，同月卅一日於雲林縣取款一百萬元再度被抓，卻僅羈押一個月，他不吐實、不供出陳建華，交保後立刻升官為「監控手」，這是對台灣司法的嚴重嘲諷，直到五月七日在台南第三度落網且持續羈押，他四處流竄的犯行才中止。

對不吐實的騙徒，羈押有用嗎？蔡牧華被羈押五個月，去年十月終於熬不住「蹲苦窯」，向清查前案的北投警察，指認上級「大原車站」是陳建華，他還被押到台中地檢署指認陳，諷刺的是，他又用坦承犯行且供出陳男為由聲請交保，還強調自己「之前被押一個月沒有學乖，但這次又被押，真的學乖了，我出去不會再做」。

騙徒的承諾可信嗎？法官認為，蔡男犯行陸續被苗栗、雲林、台中等檢院起訴判刑，另有彰化、新北、花蓮地檢署偵查中，從之前短時間四處犯案的行徑觀之，顯有反覆再犯疑慮，裁定續押。

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