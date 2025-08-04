車手徒弟更會騙 師父晉升監控手 重判

十九歲車手蔡牧樺首次出手就詐得一四三一萬元，法院以蔡男坑騙被害人鉅款，師父陳建華是始作俑者等理由，依加重詐欺罪重判陳男三年三月徒刑，併科十萬元罰金。（圖為資料照示意圖，非新聞事件照片）

2025/08/04 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台南市男子陳建華當車手被抓，僅羈押一個多月就交保，不到二週又再犯，成功取款二八○萬元後，他招募年僅十九歲的蔡牧樺加入，自己則晉升「監控手」，沒想到蔡牧樺「青出於藍」，首次出手就詐得一四三一萬元，之後四處流竄騙錢，更扯的是，蔡男被抓二次都能很快釋放，法院以蔡男坑騙被害人鉅款，陳男是始作俑者等理由，依加重詐欺罪重判陳男三年三月徒刑，併科十萬元罰金。

21歲車手交保 不到二週再犯

判決書指出，高中畢業、廿一歲從事小吃店工作的陳男，前年十一月十三日假冒投資公司專員，於台南市詐得卅萬元（判刑一年四月），同月廿日於台南市，向洪姓婦人取款一百萬元時被捕（判刑六月、緩刑二年確定），卻僅羈押一個多月，去年一月十一日就交保。

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招19歲男搞詐 自己在旁監控

陳男交保不到兩週又重操舊業，去年一月廿四日到台中市向黃姓被害人詐得二八○萬元，並招募高中肄業、從事服務業的蔡牧樺加入，陳男則晉升「監控手」，代號「大原所長」，他沒想到蔡男竟能「青出於藍」，蔡男接下師父轉交的黃姓被害人，二月廿三日首次出馬就詐得一四三一萬元（尚未判刑），績效遠高師父的二八○萬元。

19歲男被抓二次 很快又交保

之後，蔡男流竄中部、北部與花蓮犯罪，三月五日到苗栗縣取款三百萬元首度被捕（判刑七月確定），但他很快獲釋且「回歸」詐欺，三月卅一日於雲林縣取款一百萬元第二次被捕。

第三次押5個月 才供出師父

短短一個月被抓二次，蔡男雖羈押，但僅押一個月，五月一日即交保，他晉升為「監控手」，不到一週，五月七日於台南市，監督許姓車手取款一百萬元第三次被捕（判刑一年八月確定）。

蔡男被羈押五個月後，終於熬不住，於去年十月供出「大原所長」是陳建華，警方十一月拘捕時，陳建華有刪除手機對話等滅證行為被羈押，他以抄佛經懺悔聲請交保駁回，法官進一步重判他三年三月，併科罰金十萬元，重判主要理由就與蔡牧樺有關。

師父依加重詐欺 判三年三月

台中地院強調，陳建華交保不到二週就再犯，向黃姓被害人詐得二八○萬元，還招募蔡牧樺當車手，蔡更向同一被害人詐取一四三一萬元，顯示陳男對社會的危害、參與犯罪程度都重，他還辯稱不認識蔡，犯後態度欠佳；陳男上訴二審被駁回，可上訴三審。

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