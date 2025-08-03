暗巷狼追訴期在即 18年後DNA現形

橋頭地院依強制猥褻罪將街頭之狼判刑一年半。（資料照）

2025/08/03 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名夜跑女子十九年前在高雄暗巷，遭歹徒以外套蓋頭悶昏後強制猥褻，因查無所獲成為懸案，但法網恢恢，在這名街頭之狼即將逃過廿年刑事追訴期之前，他再次犯下性犯罪，經警方比對DNA資料庫，確認兩案都是該名鄭姓男子所為，橋頭地院依強制猥褻罪將他判刑一年半。

判決指出，被告鄭男於二○○六年八月廿四日晚間十時許，在高雄市一處暗巷，見一名夜跑女子獨自慢跑，衝動下脫下自己的外套，從女子背後套住其頭部，被害女子因無法呼吸缺氧而短暫昏迷，鄭男就地將女子的內衣及褲子鈕釦解開，伸手撫摸，對其猥褻得逞。

請繼續往下閱讀...

被害女子甦醒後直覺遭到性侵犯，報警處理，因案發在深夜暗巷，被害女子無法描述歹徒長相、特徵，當年路口監視器也未普及，警方查無所獲，將採集的相關檢體，包括疑似嫌犯的DNA送請比對，也因犯案者之前無犯罪前科，一直未能比對出特定對象，檢警只能先將嫌犯的DNA暫存建檔。

又犯案 這回無所遁逃

鄭姓男子去年再度犯下性犯罪，其DNA納入資料庫後，經電腦逐一比對未破案件，去年底發現鄭男就是涉及十多年前在高雄市發生的夜跑女子遭強制猥褻案，立即傳訊鄭到案說明，因比對結果擺在眼前，鄭男百口莫辯而坦承犯行，所幸查獲鄭男犯下該案時，還未超過廿年刑事追訴期。

橋頭地院法官審理認為，鄭男為滿足個人性慾，於夜間對慢跑運動女子施以強暴猥褻，全案事證明確，犯行堪以認定，其行為破壞女子及大眾對於社會治安之信賴，且未與被害人達成調解，依強制猥褻罪將他判刑一年半，不得易科罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法