肉身擋失控混凝土車 父死子重傷

消防人員緊急搶救，將卡在混凝土泵浦車的兒子先行救出。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/08/03 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣昨天發生混凝土泵浦車失控衝入民宅意外，一對在現場工作的父子，企圖以肉身擋車，導致兒子重傷送醫，父親更被壓在車下，救出時已明顯死亡，確切事故原因與責任，正由相關單位調查釐清。

疑煞車失靈 滑行撞進民宅

澎湖縣消防局表示，一名機車騎士昨日上午行經東衛牌樓前的三岔路口，見到巷弄間一輛混凝土輸送泵浦車，疑似煞車失靈滑行失控，二名工作人員在前方企圖阻擋，不料車輛滑行至下坡民宅圍牆，還發出巨響，二人遭碾壓受困。

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現場位於東衛里一處鐵皮屋倉庫，因救援空間狹小、搶救困難，獲報趕抵的消防人員使用破壞器材及頂舉氣墊支撐，救出身體多處骨折、已呈現昏迷的廿歲鄭姓男子，經救護人員緊急初步處置後，送往三軍總醫院澎湖分院急救。

另一名受困者是廿歲鄭男的五十歲父親，鄭父不幸遭混凝土泵浦車的車輪直接輾壓，但因現場作業空間狹小，原僱用四十五噸大型吊車，卻無法拖動廿噸混凝土泵浦車頭，只得改用一百廿噸大型吊車，費了一番工夫才將鄭父救出，但已明顯死亡。

澎湖混凝土泵浦車疑似失控，直接衝入民宅。（澎湖縣政府消防局提供）

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