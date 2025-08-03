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    桃園海邊 2男高中生被浪捲走失蹤

    海巡署派員在竹圍海邊搜尋戲水被浪捲走的2名高中生。（海巡署提供）

    海巡署派員在竹圍海邊搜尋戲水被浪捲走的2名高中生。（海巡署提供）

    2025/08/03 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕四男一女共五名十六歲高中生，昨天相約前往桃園市大園區竹圍的桃園區漁會南堤海邊戲水，未料下水的四名男生都被海浪捲走，其中兩人被海流帶到礁石區幸運獲救，另二名鄭生和林生則被浪捲到外海失去蹤影；海巡、消防單位獲報後，動員搜救到昨天深夜尚未尋獲，兩名失蹤學生的家長趕來，焦急不已。

    4少戲水被風浪帶往外海

    桃園市政府消防局是在昨天下午五點廿五分獲報，竹圍海域有民眾被海浪捲走，竹圍消防分隊派員趕往救援，同時通報海巡署第三巡防區指揮部加入搜救。據悉該處禁止從事海域遊憩活動。泸

    消防隊員說，來自桃園、新北三所高中的五名高中生，昨天下午到海邊時，女學生未下水，四名學生下水後，都遭遇大浪被捲走。林生和潘生幸運地被海流帶到礁石區，廿三歲阮姓、廿七歲范姓外籍移工正好在附近，協助將二人救起；另一名林生和鄭姓男學生、疑被海浪帶至外海，迄昨天深夜仍搜尋未獲。

    2少漂礁石區 被移工救上岸

    昨天入夜後風浪增大，桃園市消防局的兩艘橡皮艇停止海上搜尋，改為岸上搜尋；外海由海巡署派遣艦隊分署第二、第十二海巡隊巡防艇持續搜救、同時協調空偵機自松山機場起飛增援，另動員沙灘車、熱顯像車投入搜救行動。

    海巡單位動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救。（海巡署提供）

    海巡單位動員沙灘車、熱顯像車、海巡艇等投入搜救。（海巡署提供）

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