為娶越南新娘 2名店二代互毆

陳男指控，越南籍妻子除收8萬訂金，又透過羊肉湯二代索取約17萬多生活費，婚事破局後，講到退仲介費，豈料對方卻稱陳男已經睡過女方。（民眾提供）

2025/08/03 05:30

花30萬 新娘拒來台 羊肉店稱單純幫介紹 牛肉湯店控違法仲介

〔記者王捷／台南報導〕台南羊肉湯老店與獲必比登殊榮的牛肉湯店，兩間名店的二代發生互毆風波還鬧上警所，但不是為了搶生意，而是為了娶越南新娘鬧出糾紛。據了解，羊肉湯二代「羊肉林」（化名）疑收下卅萬元，帶牛肉湯陳姓二代去越南相親，豈料廿歲鄧姓越籍妻拿了廿五萬元，不肯來台完婚，陳男懷疑他的錢被吞，與「羊肉林」爭執後互毆，警方前晚已受理雙方報案。

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羊肉湯店目前傳至三代，獲不少名人推薦，二代「羊肉林」與必比登牛肉湯店的創辦人年齡相仿、有共同興趣而成為好友。創辦人得知「羊肉林」與越南有地緣關係，加上自己的陳姓兒子卅多歲尚無女友，拿出卅八萬元委託「羊肉林」替兒子到越南物色結婚對象。

陳男於去年九月相親，選定鄧女為妻，「羊肉林」拿八萬元給女方付訂金，今年四月陳男、鄧女在越南登記及舉辦婚宴。但雙方為了何時來台完成結婚程序，一直談不攏，陳認為鄧女故意拖延，「羊肉林」則跟牛肉湯創辦人說，是因為陳男滿身刺青，看起來很兇，女方打算結束婚約。

「睡過了」費用不退

陳男指控，他與鄧女言語不通，都要靠「羊肉林」居中溝通，除八萬元訂金，鄧女又陸續透過「羊肉林」要走十七萬多元生活費，如今婚配不成，他找對方討論減少仲介費，對方卻說「已跟女方睡過了」；陳男強調一年多來只和妻子恩愛兩次，其中一次還是新婚夜，才會暴怒與對方互毆。

否認吞錢 雙方互告

「羊肉林」則稱，他只負責介紹，能不能結婚是雙方的問題，跟他沒有關係，卻無故被揍，因此提告。陳男控稱，「羊肉林」違法仲介，但到移民署檢舉時，受理案件人員認為對話證據只講到金額，不代表是仲介費。

警方指出，受理雙方報案後，將函送台南地檢署偵辦，至於有無違法仲介婚姻，會通報相關單位。

台南必比登牛肉湯與老店羊肉湯二代，因越南新娘婚事破局互毆、鬧上警所。（民眾提供）

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