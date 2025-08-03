曳引車出貨單不實 超重4噸釀禍／國光客運1死14傷揪禍首

葉姓男子上月駕駛曳引車在新北市萬里區中福路撞上國光客運，檢警連日來撿起所有掉落鐵條，經秤重後認定曳引車超載，全案朝過失致死罪偵辦。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/03 05:30

檢警撿回散落鐵條秤重

〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛滿載鐵條的營業貨運曳引車，上月廿三日行經新北市萬里區一處下坡彎道，撞上一八一五路國光客運造成一死十四傷。檢警逐一撿回散落一地的鐵條，秤重後發現事故當時，曳引車上的鐵條重量與出貨單所載廿一噸不符，超出約四公噸，明顯超載，全案朝肇事駕駛葉男涉犯過失致死等罪偵辦中。

發生事故後，警方查驗曳引車（半聯結車）出貨單，所載十一綑鐵條共重廿一噸，曳引車空車重十五噸，車重加上鐵條共重卅六噸，比規定的半聯結車總重限制卅五噸（含貨物）些微超出，但這是單據上所載，檢警懷疑實重不止如此，決定精確調查。

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案發時顯示微超載 被檢警打臉

案經基隆地檢署檢察官林秋田指揮金山警分局交通隊、偵查隊，連日來找回所有掉落的鐵條，經計算有六百餘根；由於鐵條有長有短、有粗有細，重量不一，為釐清曳引車是否明確超載，將六百餘根鐵條重新搬上曳引車秤重，實重高達卅九噸，超出卅五噸總重限制四公噸，也顯示出貨單上數據不實在，實際噸數超過出貨單記載約三噸。

鐵條未卸完 又載運新鐵條

發生車禍後亦受傷的葉男已出院，據悉他已承認，肇事前一天，車上有未卸完的鐵條，肇事當天開到台中后里又載運一批新的鐵條，共超載三公噸多，葉男說法與警方實測後算出的超重四公噸很接近；但葉男對於車禍過程，表示完全沒有印象。

警方調查，卅一歲葉男上月廿三日從台中載運鐵條，欲至萬里區一家工業公司卸貨，上午七時五十分行經萬里區中福路、磚廠路口前的下坡路段時，後車斗失控偏滑至對向車道，拉扯車頭造成整輛車側翻及撞上客運車，坐在客運車左側第一排的卅九歲游男頭部重創不治，葉男臉部、肋骨多處骨折，另有陳姓客運司機與十二名乘客受傷。

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