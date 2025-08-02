鍾文智潛逃 懲處兩法官 邱忠義交付人審會 陳勇松送職務法庭

商界聞人鍾文智炒作TDR卻在判刑確定後聞訊落跑，法評會認定召開強制處分庭的高院合議庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松有違失，將邱移送司法院人審會議處、陳移送職務法庭進行懲戒。（資料照）

2025/08/02 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕股市聞人鍾文智炒作歐聖等五檔TDR套利四點七億元，被判刑十八年定讞，卻利用入獄前空檔潛逃無蹤。鍾得以落跑的關鍵是，時任高等法院庭長邱忠義、法官陳勇松竟未對重刑犯鍾男延長科技監控，事發後，邱的庭長職被拔掉；法官評鑑委員會昨天認定，二人違反法官法、法官倫理規範等情節重大，決議將邱移送司法院人審會議處，陳則須移送職務法庭審理。

高等法院當初以二人涉有違失移送法評會，違反處包括，僅以審理單裁定加保二千萬元及不延長科技監控；該裁定遭質疑未宣示或送達後，二人兩度在審理單上增補文字；陳發現書記官詢問檢察官意見的電話內容製作不完整，指示重製後抽換；陳辦理鍾聲請暫時解除限制出境及變更報到地點，於裁定事由發生或結束後才將正本送高檢。

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法評會建議 陳罰俸十個月

法評會認定，邱、陳違反職務上義務、辦案程序、法官倫理規範等規定，均情節重大，但認為邱屬偶發違失，僅送人審會議處；陳須懲戒，移送職務法庭，建議罰俸十個月。

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