涉營賭博電玩 修法圖利自己 台北市副議長葉林傳 500萬交保電子監控

台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉貪案，北檢諭知葉林傳五百萬元交保、限制出境出海及配戴電子手環。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/02 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉貪案，認為葉林利用人頭經營「欣欣電子遊藝場」，還疑利用退回台北市政府商業處所提「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等方式，替欣欣量身制定「溯及豁免條款」，以取得限制級電子遊戲場資格，前天指揮調查局北機站搜索約談，訊後依違反貪污治罪條例的圖利罪及刑法意圖營利賭博罪，諭知葉林傳五百萬元交保、限制出境出海及配戴電子手環。

施壓量身制定「溯及豁免條款」

同案被告欣欣電遊場前登記負責人紀文奇涉賭博等罪，獲八萬元交保，另有三名欣欣員工各五萬元交保；欣欣電遊場其他員工與葉林傳的大姨子蔡曉凡等六人，獲請回；以證人身分約談的國民黨台北市議員李傅中武，訊後也請回。

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據了解，欣欣電遊場原本只有普通級資格，僅可擺放益智類機台，二○一一年自治條例制定後，欣欣想拿到限制級資格而提出申請，因未符合自治條例第四條規定的資本額逾一億元、距學校或圖書館等一千公尺以上等情未通過。

圖利欣欣遊藝場取得限制級資格

檢調去年偵辦一起按摩店及電子遊藝場等業者行賄案時，勾跡比對金流後，認為葉林傳藏身幕後經營欣欣，並在二○一六年至二○一七年間，趁北市府商業處提出草案準備放寬「普通級」資格之際，以擱置退回草案等方式施壓，順利把爭議的第十條塞入自治條例，圖利欣欣取得限制級資格，因此於前天兵分十七路展開搜索約談行動。

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