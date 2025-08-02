閃幽靈車 吸安男無照毒駕撞死人

吸安男生幻覺，看到的機車根本不存在，判關4年。（資料照）

2025/08/02 05:30

吸毒生幻覺 眼前的機車根本不存在 判關4年

〔記者張文川／台北報導〕台北市廿四歲男子翁祖天，三年前吸食安非他命後無照駕車上路，行經北市文山區羅福斯福六段時，因為吸毒產生幻覺，看見前方有機車竄出，急速將車身右偏後失控衝上人行道，撞倒一堆汽機車，一名坐在機車上的許姓男子無辜慘遭輾喪命，最高法院依不能安全駕駛致人於死罪，將翁男判刑四年定讞。

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事實上，翁男毒駕到事故地點時，根本沒有機車竄出，他看到的是不存在的「幽靈車」。法院依據醫院鑑定，認定翁男案發時處於施用毒品後的排除、戒斷期，產生疲倦與現實混淆的狀態，誤以為前方有機車竄出，他為了閃避實際上並不存在的車輛，以致急速右偏而衝上人行道。

警方調查，廿五歲許男以打零工為生，二○二二年八月十三日上午十時，應朋友邀約到羅斯福路六段，坐在自己的機車上等候通知上工。

肇事者翁男於同年八月十一日吸食二級毒品安非他命，十三日上午十時十五分駕車經過，突然高速衝上路邊人行道，撞擊停放路旁的一輛汽車和七輛機車才停下，底盤還直接壓在一輛機車上，車身呈現「微倒立」狀態，首當其衝的許男，遭車身撞擊再輾壓重傷昏迷，送醫宣告不治。

翁男也受傷陷入昏迷，送醫後，醫護人員抽血檢測，發現他酒測值零，但體內血液有甲基安非他命成分殘留。

一審台北地院將翁男判刑四年，二審高等法院審酌翁男僅坦承過失致死，否認公共危險致死，死者許男的妻子雖然接受賠償六十萬元調解，但仍希望翁男能入監服刑，法官因此維持判刑四年；最高法院駁回翁男上訴確定。

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