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    新莊箱屍案》父疼愛獨子 為他打造攤車幫熬芋頭粥 未料遇害

    新莊箱屍案疑犯陳男，被移送新北地檢署。 （記者吳仁捷攝）

    新莊箱屍案疑犯陳男，被移送新北地檢署。 （記者吳仁捷攝）

    2025/08/02 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局查出箱屍命案的嫌犯是陳姓男子，死者則是陳父。鄰居表示，陳父生前十分疼愛獨子陳男，為了讓輕度精障兒有謀生能力，幫兒子買三輪機車、打造小攤車，還幫他烹煮芋頭粥、腿排酥等小吃，供兒子到住處附近的新莊體育園區一帶販賣；但鄰居說，陳男不固定出攤、常衣衫不整，攤車以橘色PP版寫上「陳家大飯店、阿健師」等奇特文宣，人和攤車都「怪怪的」，因此生意冷清。

    不少住在新莊運動公園附近的居民看到新聞報導，才驚覺疑似弒父的陳男，就是過去見過的怪異攤車老闆。

    鄰居表示，陳父照顧中度精障妻子及輕度精障兒子，在基隆、新莊等地有房子，因為新莊醫療機能較好，方便妻子就診，加上人口多，可以讓兒子在附近做小生意，所以一年前搬回新莊，住在中平路巷內的一處公寓一樓。

    載妻就醫 一年前搬回新莊

    陳父外出時，會跟鄰居打招呼，不過鄰居向陳父的妻子及或陳男問候時，母子都不會回應，給人不好相處的感覺。陳家平日由陳父騎機車載妻子買菜和外出，由於陳家父子的嗓門很大，常被誤認在吵架，不過偶爾父子確實會有些口角，有鄰居聽過陳家傳出砸東西的聲音。

    鄰居說，近期都沒見到陳父進出家門，研判至少消失三週，只看到陳男與其母出入，雖感到奇怪，但陳家較少與鄰居互動，因此也沒覺得可疑，未料前天見到警方上門逮人。

    因陳母精障，陳父雖行動不便，平日買菜、購物或辦事，都會騎機車載妻，如今陳父死亡、陳男被法辦，警方憂心陳母乏人照顧，已通報相關單位協助安置。

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