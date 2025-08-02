新莊箱屍案》賣粥男涉弒父 拖行李箱棄屍水溝

箱屍案疑犯陳男移送新北地 檢署。 （記者吳仁捷攝）

2025/08/02 05:30

7/6關鍵畫面曝光 屍體指紋與失蹤父吻合

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局偵辦箱屍案，過濾監視器鎖定廿九歲陳姓男子涉案重大，前天深夜將他逮捕帶回，同時比對箱屍左手大拇指的殘存指紋，確認死者是已失蹤三週的陳男父親；陳男領有輕度精障手冊，拒不吐露案情，陳母也因精障無法陳述，警方依殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體及湮滅證據等罪將陳男移送新北地檢署，檢方認定陳男有滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

29歲陳男被聲押禁見

警方表示，專案小組偵辦箱屍案動員卅餘名警力，查訪上百位居民，及出動十名鷹眼隊員日夜不停調閱，回溯長達廿二天的監視器畫面，將遭覆蓋、模糊的監視器影像還原後，掌握陳男在棄屍點將行李箱推下水溝的畫面，以及從七月六日深夜十一時許，從中平路巷內住處推出紅色行李箱的棄屍路線，前天報請檢察官前往陳男住處逮人。

警方雖已確切掌握監視器畫面的鐵證及死者身分，但陳到案後，面對警方詢問時仍直呼「爸爸不見了，我不知道」，還要警方「幫忙找我爸，問他跑去哪裡了」、「我無罪」等語，堅不承認涉案，檢警將持續突破其心防，釐清陳男涉嫌弒父或陳父因故身亡後，陳男畏罪而遺棄屍體。

死者失蹤三週 家屬未報案

據了解，死者身分未比對出來前，因陳父失蹤後，陳男與其母始終未報案，警方只能大膽假設死者就是陳男的七十歲父親，但箱屍泡在遭大雨侵襲的排水溝及包屍黑色塑膠袋遭水滲入，遺體嚴重腐壞，唯一有助追查的是一枚殘留部分、模糊的指紋；檢警最後找出陳翁當年因殘疾被兵役驗退，但留有指紋卡，依此比對出死者身分。

此外，警方查訪時，一位民眾說，他於七月六日在新泰路三八一巷底小排水溝的鐵橋下方，看過該只紅色行李箱，警方過濾相關畫面時，果然掌握到陳男七月六日把行李箱拉到鐵橋，將箱子翻落水溝的影像。

新北新莊警方掌握陳男拖行行李箱棄屍時間，偵破 全案。7月31日深夜逮人。 （記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法