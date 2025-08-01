區塊鏈專家生前助警破詐團 救回一億

警方搜索陳姓帳房等詐欺洗錢集團嫌犯住處場景。（警方提供）

2025/08/01 05:30

陳梅慧離奇車禍亡

〔記者張瑞楨、王定傳／綜合報導〕台灣頂尖區塊鏈金融犯罪分析師陳梅慧，去年十二月四日涉嫌洩密案，於台中地檢署複訊後，搭車返家於國道遇到離奇車禍喪命，刑事局去年偵辦一個跨國詐欺集團，她從詐團高薪聘僱鍾姓工程師開發的機器人程式中，追查四層共三八七虛擬貨幣錢包的「金流」，協助刑事局蒐集到竹聯幫弘仁會陳姓幹部，疑為詐欺集團幕後金主的證據，陳男「搭桶子」偷渡時被捕羈押中，檢方掌握被害人共一七一人，這個詐團坑騙與洗錢金額逾一億二千萬元。

竹聯主嫌偷渡前落網

刑事局等單位，在陳梅慧生前破解虛擬貨幣「金流」協助下，今年二月至六月三度搜索鍾姓工程師（緩起訴）與陳男帳房等犯嫌住處，共逮捕三人（不含金主陳男），查扣市價逾一億元財產。

請繼續往下閱讀...

檢警調查發現，卅二歲竹聯幫弘仁會幹部陳男疑為詐欺集團金主，涉嫌招募台灣人到柬埔寨成立詐騙機房，以假投資等手法詐騙台灣人。陳男再把某國際IC設計大廠年薪一千四百萬元的鍾姓資深工程師，以更高薪水挖角到旗下，將被害人匯入的虛擬貨幣，分四層轉匯製造金流斷點，共計三六九萬八千多顆泰達幣，以警方今年二月廿六日首度搜索時的卅二．七八元收盤價計算，市價為一億二一二二萬餘元。

上述虛擬貨幣金流，是鍾姓工程師開發的TRX（俗稱油費，可視為區塊鏈轉出泰達幣的手續費）機器人，自動把虛擬貨幣扣除十％手續費後，轉入其他各層電子錢包，而破解「斷點」查到最終「金流」的人，就是已故的陳梅慧。

金主陳男三月從屏東企圖搭船偷渡時被逮，他與負責洗錢匯兌的手下二人，中檢仍依加重詐欺罪、洗錢等罪偵辦中，中檢先依觸犯一七一次加重詐欺罪起訴陳姓帳房，並具體求刑每罪判三年。

另外，高檢署促請全國各地檢署自今年五月十九日至六月十八日，加強查緝電信詐欺，共查獲、起訴三五四五件、五一四九人（車手三一九三人）、羈押七二二人，查獲機房卅座、水房五十九座，查扣不法所得總價超過廿五億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法