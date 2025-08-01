父是黑幫老大 葉林傳兩任心腹疑涉包娼

台北市副議長葉林傳。（資料照）

2025/08/01 05:30

〔記者何玉華、王定傳／台北報導〕從基層擔任里長出身，到二○一○年當選台北市議員連任至今，還當選兩屆副議長的葉林傳，是一位來自「黑色家族」、從政之路始終順風順水的地方政治人物，但也極具爭議，他不僅一邊從政、一邊涉嫌包賭，其服務處前、後主任也疑是情色場所業者、股東；三個人不僅各自涉入「包娼包賭」疑案，其服務處甚至曾介紹殺警犯加入國民黨，雖事後申請書被退回，但種種作為令人側目。

服務處曾介紹殺警犯入國民黨

五十六歲的葉林傳在議堂上鮮少質詢，在地方黨政圈卻十分活躍，他當過四屆里長、台北市里長聯誼會總會長、台北市體育總會會長，還當過國民黨的青年團長、台北市黨部副主委、全國青工會副總會長、中央委員等黨內要職。

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曾挨轟包賭 利用職權修法圖利

民眾黨主席黃國昌曾稱，葉林的父親葉明財是牛埔幫主，一九七○年在林森北路開了許多特種行業而崛起，在家排行老么的葉林傳則被稱為「牛埔幫少主」。

此外，黃也於五年前指葉林傳自二○一六年到二○一七年間，濫用權力杯葛「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」修法，大開後門讓非法的限制級電子遊樂場變合法，當時葉林面對指控未回應。對於介紹殺警嫌犯加入國民黨一事，他則聲明是辦公室主任招募的人員，他不知情。

這次葉林傳涉入圖利及賭博犯行遭搜索約談，其實去年檢調就發現，其服務處前主任張翰明與現任主任林晴紀，不僅疑是情色場所業者、股東，還涉嫌行賄警務人員，檢方指揮警、調執行搜索及帶回張男二人在內的多人，訊後將二人請回。

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