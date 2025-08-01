鐵窗、帆布、雜物阻斷生路／台中牛肉麵名店惡火 祖孫2死3傷

台中太平區珍將牛肉麵店起火點在一樓。（民眾提供）

2025/08/01 05:30

一樓電線走火 向上延燒

〔記者黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中市太平區中興路鬧區知名的珍將牛肉麵店，昨天清晨疑一樓灶台（備料區）的電線短路起火，火勢從透天厝往上延燒至鐵皮加蓋的四樓，謝家老闆五口逃至二樓，但逃生窗被鐵窗封死，還被帆布招牌罩住，後門又被廚房雜物堵住，不幸造成五十八歲謝姓阿公（老闆）與兩歲孫女死亡，五十二歲阿嬤、二十九歲大兒子與二兒子的一歲幼子重傷，三人送加護病房救治。

大兒子報案：我們受困了

這家營業逾二十年的麵店有裝住宅用火災警報器，昨天上午六時許警報響起，謝老闆大兒子趕緊打一一九強調「我們受困了，意識越來越模糊」，隨後帶家人從三樓臥室奔至二樓起居室，但被一樓火勢和濃煙阻路無法逃出。消防人車抵達後破門破窗進入，在二樓救出一家三代五人，約一小時撲滅火勢。

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兩老護孫 阿公與2歲孫女亡

消防員進火場搜救時，發現阿嬤緊抱著孫女，阿公也緊摟住孫子護命，可惜阿公與孫女送醫後不治；另三人送醫搶救後，送加護給予高壓氧治療。

台中市長盧秀燕勘災後說，窗戶都被鐵窗封死，又被廣告帆布封住，消防員須耗費時間破窗破門，這些障礙造成二死三傷憾事。另據了解，麵店雖有後門和樓梯，但被雜物堵住，加上火勢猛烈與濃煙，阻斷逃生之路。

招牌業者林老闆認為，屋內人應是被鐵窗困住，如果是帆布市招，用刀割開就可逃命，現今業者設置帆布廣告招牌，通常是掛在女兒牆上，且會預留窗戶等可供逃生的空間。

二兒子臨時托爸媽照顧兒女…

二兒子夫婦住南屯區，昨天臨時有事，因此前天先將年幼兒女（孫女與孫子）托給父母照顧，起火時二兒子夫婦不在店內，沒想到一場火奪走父親與女兒性命。鄰里表示，謝家老闆娘樂善好施，鄰居有事也會挺身幫忙。

台中太平區珍將牛肉麵店大火，逃生的窗戶被鐵窗與帆布封死，導致祖孫2死3傷憾事。（記者廖耀東攝）

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