死者妹怒：殺人沒死刑 這事還會有

劉柏葳前晚在台北市信義區華納威秀地下停車場伏擊殺害前女友（見圖）。（取自IG，記者邱俊福翻攝）

2025/08/01 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場前晚發生的谷姓夜店女公關被割頸命案，兇嫌劉柏葳逃亡三個多小時後落網；死者的胞妹協助到警局製作相關筆錄時，面對媒體詢問，非常氣憤，表示「台灣殺人沒有死刑，這事只是萌芽還會茁壯，等著看吧！」，並指，這種人還很多，法律要如何處理？

昨天凌晨，死者胞妹在叔叔、奶奶的陪同下，神情哀戚到警分局派出所製作筆錄；死者胞妹表示，今年五月間，姊姊因遭劉男恐嚇、暴力相向，因此陪她到吳興街派出所提告劉男傷害，並向法院聲請暫時保護令，直言對方根本就是恐怖情人。

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谷女在IG擁有一點六萬名粉絲，粉絲在案發後，紛表達不捨、PO文哀悼。

上月廿九日，谷女收到法院核發的暫時保護令後，雙方曾在社群PO文，劉男指谷女欠錢、避不見面，而谷女則強調劉男所說的都不是事實，其實是對方一直想要復合，還將她所有的精品包包、衣服、吹風機等等物品，持刀割爛，並丟棄等等，還不讓她上車關車門，跟她朋友拉扯，所有騷擾警方都有紀錄，包括到她家與工作地堵她。

凡事推女方 疑想卸責

谷女的網友聞言，提醒她男友根本是恐怖情人，PO文提醒要小心注意安全，千萬別再見面，而谷女則回應現已搬到高級大樓，應該沒事，卻仍在收到暫時保護令一天後，仍發生憾事。

劉男落網後，表達自己情緒控管不好，同居時谷女曾答應房租一人一半與跟他借錢購買東西，都拒絕還錢，還不斷透過網路社群PO文攻擊他。

會逃往宜蘭則是想見疼愛他的外公一面，但檢警認為劉男許多言詞，可能是刻意脫罪，避重就輕。

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