「家暴犯無法預期 保護令非萬靈丹」

谷女將報案證明單PO在社群網站，顯示劉柏葳施暴不止一次。 （取自Threads，記者邱俊福翻攝）

2025/08/01 05:30

婦團：應對加害人做危險評估 提供被害人人身安全計畫

〔記者吳柏軒、林惠琴／台北報導〕北市夜店谷姓女公關遭前男友殺害，谷女才剛聲請到家暴保護令，卻無法阻止憾事；婦女救援基金會昨日呼籲，司法單位對於加害人此行為應該嚴懲重罰，也呼籲政府對於被害人家人應該提供後續協助；衛福部次長林靜儀也表示，針對此類事件，除了聲請保護令外，也可利用政府的安置措施，在最危險時期避免被加害者找到。

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面對恐怖情人，婦援會根據多年服務經驗提供建言，一、恐怖情人分手後求復合不成，易有預謀性傷害行為，被害人須小心因應並求助防治網絡及周遭親友，包含緩和、漸進方式分手，擬定分手計畫，包含可能反應、注意事項與危險預防因應等。

二、保護令不是萬靈丹！婦援會指出，實務上的保護令約八成有效，但仍有些加害人無法預期，針對暴力預防需要詳細危險評估，包含加害人暴力史、內外控系統、過往犯罪紀錄、性格評估等，若高度危險，應以被害人為中心提供人身安全計畫。

必要時可申請居住庇護所

三、被害人必要時可申請居住庇護所，婦援會表示，當被害人的人身安全風險高，暫時又無法羈押加害人的時候，除了警方告誡之外，被害人跟親友也要留意人身安全，包含出入路線及動線、上下班時間調整、工作地點多處出口、找人陪伴等，若對方持續騷擾，可向社工、家防中心申請庇護所暫時居住。

四、親友陪伴度過分手低潮期；婦援會表示，人面對分手事實，心理、情緒都需要時間適應，周遭親友可提供安撫、支持、陪伴，避免訕笑、諷刺，幫助其度過低潮期；並呼籲，家暴或親密關係暴力是破壞情感關係的因素，透過跟蹤騷擾、傷害等報復，不僅無法挽回關係，也會因一時衝動而後悔，陷入牢獄之災。

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