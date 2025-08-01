1月2起不甩保護令／恐怖情人 埋伏殺前女友亡

凶手劉柏葳被逮捕帶回警分局偵訊。（記者邱俊福攝）

2025/08/01 05:30

手法凶殘 兩分鐘刺卅多刀

〔記者邱俊福、林惠琴、王峻祺／綜合報導〕一個月發生兩起保護令失效事件！繼日前新北土城區家暴男違反保護令殺妻後，台北市信義區華納威秀地下停車場前晚發生谷姓夜店女公關遭割頸命案，已聲請保護令核准的谷女於上班前遭小五歲的前男友劉柏葳伏擊，強拖到樓梯間，持彈簧刀於兩分鐘內猛刺卅多刀，傷重送醫不治，轄區台北市警信義分局經漏夜追緝，三個多小時後，昨晨在宜蘭縣五結鄉將逃往外公家的劉男逮捕到案，劉男辯稱谷女在網路社群發文攻擊他，還PO出聲請的保護令，令他惱火；警方訊後依殺人、家庭暴力防治法等罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後聲押。

稱不爽舊情人PO出保護令

檢警初步相驗，發現死者全身頸、胸、背、大腿等多處，遍布卅多處銳器傷勢，大部分集中上半身，手段凶殘；至於詳細原因尚待今天解剖確認。

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賞女六巴掌、掐脖 雙方分手

警方調查，今年初，廿七歲谷女跟廿二歲夜店安管同事劉男交往，進而跟劉男租屋同居，今年四月中旬，劉男被夜店以情緒管理不好辭退，丟掉工作；今年五月十四日，雙方爆發口角衝突，谷女被劉男賞六巴掌、掐脖子等暴力相向，雙方分手，隔日谷女於妹妹陪同下，持驗傷單向北市警信義分局吳興街派出所報案，並向法院聲請暫時保護令。

女聲請暫時保護令 隔天搬走

谷女於報案後的隔天，搬到北市文山區一棟有門禁的高級大樓；六月十六日凌晨五時許，劉男曾赴夜店堵她，雙方爆發激烈口角，轄區派出所據報派員前往排解。谷女上月廿九日收到台北地院核定生效的暫時保護令。

暫時保護令生效隔天行凶

警方表示，前晚八時四十分許，劉男先租一輛共享轎車，開到威秀影城地下二樓的地下停車場停放，當見谷女騎乘電動滑板車進入停車場停放欲赴夜店上班時，將她強行拖入樓梯間持刀猛刺，隨即駕車逃逸；目擊民眾見狀上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據報到場，發現谷女已無生命跡象，緊急送醫搶救仍不治。

逃去找阿公 不到半天落網

劉男犯案後，將車開到另處停車場停放，再騎預先放在那裡的機車，一路從深坑接北宜公路前往宜蘭，途中將兇刀丟棄到北宜公路山崖，到宜蘭端後，沒有南下回去羅東老家，反而往五結鄉找一手帶他長大的外公，一路追緝的警方，昨天凌晨零時許追到其外公住家外，順利逮人到案。

劉柏葳前晚在台北市信義區華納威秀地下停車場伏擊殺害前女友，警方在現場搜證中。（記者邱俊福翻攝）

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