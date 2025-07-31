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    賊兄弟偷16處抽水機電纜線 害彰化農田淹慘

    賴姓兄弟躲藏在溪州廢棄工廠。（民眾提供）

    賴姓兄弟躲藏在溪州廢棄工廠。（民眾提供）

    2025/07/31 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕連日豪雨導致彰化農田積水嚴重，部分地區排水功能癱瘓，彰化北斗警方獲報，有多處農田的抽水機電纜線遭竊，警方調查發現賴姓兄弟涉嫌在北斗、田中與溪州地區犯下十六起竊案，經埋伏追查，日前在一處無水無電的廢棄工廠內逮捕兩人，訊後依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    警方調查，分別為五十歲與四十八歲的賴姓兄弟都無業，從上月起涉嫌剪斷抽水機或設施的電纜線變賣，一開從廢棄工廠及閒置住宅下手，後來開始鎖定偏遠農田，並趁夜行竊，作案範圍遍及南彰化多個鄉鎮，其中溪州鄉就有八處農田受害，由於近來降雨多，有農民發現抽水機遭損壞而無法運作，氣得報警。

    溪州張姓芭樂農指出，當地因地勢低窪，都會放置抽水機來進行抽水灌溉或排水，近日常常下豪大雨，田間瞬間積水，抽水機無法作業才發現電線遭剪斷，眼看農田積水卻束手無策，損失慘重。

    北斗警分局表示，經調閱監視器畫面比對，發現兩名男子形跡可疑，常共乘機車進入案發地區，進一步調查也發現，兩人常躲藏在溪州一處廢棄工廠，刻意遠離人車路線企圖規避追緝。日前凌晨見時機成熟進行圍捕，果然在廠房內查獲賴姓兄弟及全套作案工具。

    成功派出所長陳福修說，賴姓兄弟有家不敢住，犯案後長期在外躲藏，一起擠在無水無電的廢棄工廠避風頭。賴姓兄弟被捕後則供稱，不記得偷竊多少電纜線跟變賣所得；對此警方將清查是否還有其他共犯在逃或銷贓管道，並呼籲民眾加強巡查，避免類似竊案再度發生。

    廠房內查獲全套作案工具。（警方提供）

    廠房內查獲全套作案工具。（警方提供）

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