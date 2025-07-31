日領千元 新北資源回收場 查獲45非法移工

新北市樹林區一間資源回收場查獲45名非法從事垃圾分類工作的越南籍移工，移民署專勤隊帶回調查。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/31 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市樹林區一間資源回收場僱用大量非法移工，移民署新北市專勤隊掌握事證後，聯合市府及警政單位上門查察，起初現場一片鴉雀無聲，展開地毯式搜索後，驚見許多人藏身垃圾堆及利用帆布遮蓋，甚至還躲在輸送帶下方，如同大玩捉迷藏遊戲，最終仍逮捕四十五名非法及違規越南籍移工。

新北市專勤隊表示，新北樹林柑園路一段三百坪大資源回收場，日前遭檢舉疑似聘僱大量非法移工，於是在本月十七日會同新莊、樹林警分局及環保、勞工局等單位，出動廿名人員實施聯合查察。

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藏匿垃圾堆 瞎扯來玩的

據知，查察人員起初只見到兩名本國籍員工上前攀談企圖拖延時間，隨後在一樓紙箱及寶特瓶堆搜尋，卻一無所獲，但轉往二樓巡查時，陸續發現移工藏匿在垃圾堆中，還有人鑽進寶特瓶堆及帆布下閉氣噤聲，甚至躲在輸送帶底部夾縫，無所不用其極施展「隱身術」，而有些移工雙手沾滿油污、腳邊堆著分類好的瓶罐，瞎扯「只是來玩的」，令查察人員啼笑皆非。

新北專勤隊指出，經清查後共有四十五名越南籍移工非法從事垃圾分類工作，他們都是每天工作八小時、日領一千元，其中十五名為失聯移工，逃逸時間約一至三年，將由移民署收容後遣送返國，其他卅名則是違規兼職移工。

回收場蔡姓負責人也因違反就業服務法，聘僱未經許可或他人所申請聘僱之外國人等相關規定，函送新北市勞工局裁罰。

新北專勤隊隊長黃奕崗呼籲，雇主違法聘用移工，最高可處七十五萬元罰鍰，至於合法移工亦不得擅自從事許可以外的兼職「賺外快」，否則將可能面臨被廢止聘僱許可，不得再留台工作。

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