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    中橫雙桶屍案 凶手楊鴻儒確定逃死

    中橫「雙桶屍案」凶手楊鴻儒被判無期定讞，確定逃死。（資料照）

    中橫「雙桶屍案」凶手楊鴻儒被判無期定讞，確定逃死。（資料照）

    2025/07/31 05:30

    16天連殺2人 三度判死 更二審改判無期

    〔記者張文川／台北報導〕經營賭場的台中市男子楊鴻儒，十年前於十六天內連殺兩人，將陳姓友人、賴姓賭友迷昏塞入鐵桶活活悶死、棄屍中橫公路，一審、二審、更一審都認定他具反社會人格、手段凶殘，判處死刑，高等法院台中分院更二審今年一月逆轉改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院昨駁回檢辯上訴定讞，楊確定逃死。

    檢察官上訴認為，更二審未明確認定殺人動機，並爭執是否適用刑事妥速審判法、審理逾八年應減刑的事由；楊男上訴爭執事實的認定，最高法院認為雙方上訴均不符上訴第三審理由而予駁回。

    更二審改判指出，本案審理已逾九年，適用速審法減刑事由，且楊男已七十一歲、患腎臟病，至少須服刑廿五年才能申請假釋，屆時他已年逾九旬，長期監禁可預防其再犯風險，改判無期。楊男曾因強盜罪被判刑十七年八月，假釋後三年再犯本案。

    判決指出，楊的陳姓友人與楊姓女富商交往同居，常吹噓楊女財力豐厚，楊男萌生殺害陳、取而代之的殺意，二○一五年六月廿七日邀陳男出遊，伺機下安眠藥迷昏再「倒栽蔥」塞入綠色鐵桶加蓋密封，載到中橫公路花蓮路段棄屍。

    楊鴻儒另與賴姓男子因賭博而熟識，賴男懷疑楊設局詐賭，多次透露想檢舉楊，也曾阻撓賭客進場，楊心生怨恨而起殺機，而且殺害陳男後多日無人發現，自認此手法可行，起意如法炮製，同年七月十二日邀賴男去台東旅遊，途中對賴男下安眠藥，塞入鐵桶活活悶死，棄置陳男鐵桶附近。

    台中地院一審、台中高分院二審、更一審皆認定楊鴻儒犯最嚴重之罪行，鑑定顯示楊有反社會型人格，有侵略及攻擊性，道德感薄弱，皆判處死刑；更二審逆轉改判無期，昨定讞。

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