台中北屯爆假投資天價詐騙案／退休師、醫生 遭「拔插頭」詐1.4億

台中市警局第五分局偵查隊長謝志遠（圖右）近日接受電台專訪，分享近期高發詐騙態樣、真實案例。（警方提供）

2025/07/31 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕別再以為自己不會中招！台中市北屯區近期接發生多起高額詐騙案，被害人包含退休老師、長者到醫師等知識份子，在精心設局中宛如慘遭洗劫，損失總金額超過一點四億元，詐團還用「拔插頭」斷尾技倆，讓被害人完全失去聯絡管道，驚覺受騙卻為時已晚。

「拔插頭」是詐團常用手法，通常發生在詐騙最後階段，當被害人已被誘騙匯出大筆資金後，詐團會突然切斷聯繫方式，例如關閉LINE帳號、退出群組、刪除社群帳號、關閉假網站或假App與投資平台、停用聯絡電話或轉為語音信箱，甚至將受害者踢出群組並封鎖帳號。

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台中市警局第五分局偵查隊長謝志遠強調，根據統計，今年上半年北屯區詐騙案件前三高類型為「假投資」、「網路購物」、「假交友詐騙」，其中假投資最猖獗，已連續高居財損榜首，但其他型態詐騙也是層出不窮。

他指出，一名醫師在網路上認識自稱「理財專員」的騙徒，對方長期談心拉近關係，再誘導醫師投資，這位醫師竟在數月內，先後匯出或面交逾五千萬元，還有一位長者誤信假公會會員推薦「靈骨塔投資專案」，初期對方不斷營造穩賺不賠假象，甚至編造成功轉手（轉售靈骨塔）的交易案例，最後竟人間蒸發，被害人血本無歸，損失高達六百三十萬元。

另一名退休老師則是陷入假檢警陷阱，對方以「涉及洗錢案」為由要求「線上偵查」，甚至搬出「偵查不公開」的法律術語，要求將名下存款匯款到指定帳戶以示清白，退休老師深信不疑，將積蓄全轉出，總損失高達九千萬元，直到兒女發現才報警。

謝志遠強調，警方獲報後，雖將車手查緝到案，但車手的幕後上級（詐團）早已「拔插頭」閃人，呼籲民眾遇可疑投資或陌生訊息請記得「一聽二掛三查證」，或立即撥打一六五、一一○求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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