高雄一家三口綁架案》耳聞富商有金庫計畫綁票／錢莊綁匪押富商 收欠款、金庫領千萬

警方在蓮池潭打撈手銬等作案工具。 （記者黃佳琳翻攝）

2025/07/31 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓富商一家三口遭綁架案，主嫌王富灃勒贖一億，押著林姓富商返家從金庫取走五百卅萬元現金，加上收回的欠款，籌得一千一百四十萬元現款後，一家三口得以平安獲釋。

主嫌王富灃從事地下放貸

據了解，主嫌王富灃本身從事地下放貸，規模不大，耳聞林姓富商事業有成口袋深，且家中有小金庫，王男動起歪腦筋，打算撈一筆後退休，找來有聚眾鬥毆前科的友人蔣忠穎（另行通緝）協助，兩人今年三月起開始籌劃，先購買電擊棒、手銬等物品，再租房子作為肉票藏匿處所後，今年五月再找來周姓和鄂姓小弟協助，四人分工完成後，隨即展開綁票計畫。

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三月開始籌劃 4人犯案

王男原本打算將林姓富商擄走再勒贖金錢，沒想到計畫實施當天，來赴約的竟是林男兒子，王嫌只好「將錯就錯」，痛打林兒後逼他騙父親出面，但林家父子關係疑似不睦，林兒不肯低頭向父親求助，綁匪於是只好把目標轉向林妻，用林兒子的手機傳訊約出母親後，也將林妻綁走。

由於林家的金庫由林姓富商掌握，林妻被綁走後，聲稱最多只拿得出三百萬元，遠低於王男索討的一億元，王男怒嗆：「與其拿三百萬元，不如把你們埋一埋，妳老公如果不把錢拿出來，妳跟兒子就必須死」。

王男再用林妻的手機將林姓富商騙出，一家三口在廿四小時內全被綁走，林家的金庫掌握在林男手中，綁匪先押著林男收回六百一十萬元欠款，並返家保險箱裡取走五百卅萬元現金，籌得一千一百四十萬元現款後，一家三口才平安獲釋，馬上報警。

警方透過案發地監視器畫面以車追人，不到三天就掌握綁匪身分，迅速攻堅逮捕王男及周姓兩名小弟，可惜的是，嫌犯之一的蔣忠穎在肉票獲釋後隔天一早，從小港機場飛往越南，蔣雖然依約可以分到六百萬元，但這筆錢讓他的前妻幫忙代收、保管，前妻去找王嫌取款時，只拿到一張六百萬本票，都被警方扣押在案。

警方在蓮池潭打撈手銬等作案工具。 （記者黃佳琳翻攝）

林家母子兩人被綁票，歹徒用大型橘紅色塑膠桶轉移肉票。 （記者黃佳琳翻攝）

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