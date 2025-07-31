找大學生開公司 詐3700萬臨櫃領款／詐騙敢死隊 男大生重判5年10月

詐團找大學生開公司，而一開始就註定跑不掉的敢死隊公司負責人鄧姓大學生，則遭新竹地方法院重判五年十月。（資料照）

2025/07/31 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐騙敢死隊？！有詐騙集團為了省去車手到處收存摺領贓款的麻煩，竟找來鄧姓男大生設公司行號，這家空頭公司除了存摺供詐騙之用，連贓款都是直接由鄧男臨櫃整筆提領，總計五十名被害人共受騙超過三千七百萬元，而被詐團設定為一開始就註定跑不掉的敢死隊公司負責人鄧姓大學生，則遭新竹地方法院重判五年十月。

鄧男被詐團設定為跑不掉的負責人

法官調查，鄧男去年一月加入詐騙集團擔任提款車手，先設立登記一家工程公司，並將公司帳戶提供詐騙集團；爾後再由詐騙集團機房成員分別施用詐術，致使多名被害人受騙匯款到本案帳戶。

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事後鄧男臨櫃提領詐騙贓款，並將所領款項交給詐騙集團收水成員，詐團即以此分工取得款項，且製造金流斷點，隱匿此詐欺犯罪所得並掩飾其來源，總計五十名被害人受詐欺，匯入的款項共計三七二七萬元。

法官審酌被告鄧男年紀尚輕，卻不思腳踏實地從事一般正當工作獲取財物，反而加入詐騙集團，虛設公司、提供帳戶，並進一步擔任車手臨櫃大額提領詐騙款項，從而製造金流斷點躲避檢警追查，所為特別應予譴責。

法官指出，考量國內詐騙案件猖獗，集團分工的詐欺手段，經常導致受害者難以勝數、受騙金額亦相當可觀，實際影響的不僅是受害者個人財產，受害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及，最終反由社會大眾承擔集團詐欺案件各項後續成本。

在此背景下，即便被告在本案中所從事並非詐騙集團幕後指揮、操縱工作，仍不宜輕縱，否則被告僥倖心態無從充分受到法律制裁，集團詐欺案件亦難有遏止的一天；另考慮被告未能主動繳回犯罪所得，亦尚未對於各被害人有何賠償，最後依三人以上共同詐欺取財罪重判鄧男五年十月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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