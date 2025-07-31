高雄一家3口被綁 綁匪開價1億 付贖1140萬獲釋 3嫌落網起訴

林家母子先被綁票，歹徒用大型橘紅色塑膠桶轉移肉票。（記者黃佳琳翻攝）

2025/07/31 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經商致富的林姓男子遭綁匪集團鎖定，林男的兒子先被設局綁走，林母出面救子也被歹徒控制，綁匪開價一億元，林姓富商最後出面，被綁匪押著籌了一千一百四十萬元現金才讓一家三口平安獲釋，檢警獲報循線逮捕主嫌王富灃及兩名小弟，至於另名主嫌蔣忠穎案發後潛逃越南，目前被檢方發布通緝。

佯稱買精品 先綁兒再綁母、父

檢警指出，今年五月廿四日晚間十一點多，卅七歲主嫌王富灃佯稱要向五十一歲林姓富商購買精品，林男派三十一歲兒子出面接洽，兒子到場就被虐打綁走，還被裝入大型橘紅色塑膠桶，轉移至左營區博愛路某房屋。王嫌再冒用林兒身分謊稱要跟媽媽來個午餐約會，四十九歲的林母赴約後也被綁架。

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王嫌開口向林母索討一億元贖金，林母付不出錢，王嫌等人再用林母的手機將林姓富商約出後綁走，王嫌等人兵分二路，一邊押著林父去友人家取錢，一邊則將林家母子二人轉移至他處。

檢求刑15年 1主嫌逃越南通緝

王嫌等人拿到一千一百四十萬元後放人，林家三口獲釋報警，警方循線逮捕王男三人，並搜出一百一十四萬元現金，王嫌到案後否認涉案，但他的兩名周姓（廿七歲）、鄂姓（十九歲）小弟都坦承犯行，三人羈押禁見，高雄地檢署檢察官昨天偵結後依擄人勒贖罪起訴三人，並向法院求處十五年以上重刑；另名主嫌蔣忠穎在拿到贖金隔天一早，從小港機場出境飛往越南，由檢方發布通緝。

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