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    詭！新北箱屍被移到明顯處才曝光

    紅色行李箱疑似被移過位置。（記者徐聖倫翻攝）

    紅色行李箱疑似被移過位置。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/07/30 05:30

    60歲男遭塞行李箱棄屍

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊區驚傳箱屍命案！立泰里長許文章前天深夜返家途中，在新泰路巷內一處乾涸水溝內發現一只紅色行李箱，警方獲報打開箱子，竟裝著長蛆、身形稍短小的男屍，面部腐爛無法辨認，遺體外觀無明顯致命外傷，正擴大調閱相關監視器畫面，初步朝他殺方向偵辦，也不排除因故遺棄屍體。

    死亡逾十天 朝他殺偵辦

    許里長廿八日深夜十一時許，如往常離開里辦公室，行經新泰路三百八十一巷返家，途中聞到濃濃腐臭味，循味而去，在巷內排水溝的小陸橋上，見到乾涸水溝末端有一只紅色行李箱，感覺有異前往察看，獨自搬行李箱竟搬不動，報警處理。

    雙腿萎縮疑為身障人士

    警方將行李箱搬出水溝打開，發現裡頭一個大型黑色垃圾袋，包裹著一具男屍。男屍光頭，著短袖polo衫、長褲，未穿鞋，身高約一百五十五至一百六十公分，雙腿萎縮不排除是身障人士，全身無明顯致命傷；檢警相驗判斷，死者年紀約六十歲，死亡超過十天。

    警方已調閱附近六支監視器、往前十天的錄影畫面，目前尚無見到可疑人士身影，持續擴大調閱中。有民眾表示，上週就看到行李箱在小陸橋的正下方，但棄置的位置很隱蔽，不如里長發現的位置明顯，警方懷疑有人移動過箱子。

    不排除棄屍後又移動屍箱

    因屍體外觀看不出遭虐或可疑慯口，不排除死者因故暴斃，相關人不方便或不願處理屍體，乾脆裝箱丟棄，但本來棄置的位置太隱蔽，幾天後重返棄屍地將箱子移至顯眼處，以便讓人發現「代為」後續處理；但若死者遭他殺，凶手也未必會回來移動箱子。

    警方於棄屍現場進行採證。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於棄屍現場進行採證。（記者徐聖倫翻攝）

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