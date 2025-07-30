科偵第一把交椅林建隆 走上第一線升任科技城警局長

刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆將接任新竹縣警察局長。（記者邱俊福攝）

2025/07/30 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署調整六都與縣市警局長等人事，刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆接任新竹縣警察局長，是警界長期致力科技偵查領域專才升任縣市警局長要職的首例。警政署表示，科技犯罪手法日新月異，衍生駭客攻擊、詐騙等治安問題，而目前科技偵查是打擊詐欺的核心，林建隆這幾年打詐成效佳，讓其升任警局長，希望藉此推廣科技犯罪偵防工作。

林建隆表示，這次接任警察局長，可鼓勵專責打擊科技犯罪的刑事人員，投入科技偵查還是有擔任警局長的機會，而持續於這個領域努力；他強調，新竹縣是科技城，希望能以本身專業跟這些科技廠商相互學習，強化科技偵防能力。

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林建隆為警察大學資訊管理學系六十四期、警大資管研究所碩士，目前還在台灣大學資訊工程研究所博士候選人進修，一路從刑事局刑事資訊科巡官基層幹起，到專責打擊電腦犯罪的刑事局偵九大隊大隊長、科技研發科長，警政署資訊室主任，也是刑事局科技犯罪防制中心首任主任，從事警察資訊及科技偵查相關工作長達廿五年，皆專注於網路犯罪偵查、數位鑑識及資安事件調查鑑識工作，已淬鍊成為目前警界科技偵查犯罪的第一把交椅。

林擔任警政署資訊室主任與刑事局科技犯罪防制中心主任期間，推動數位警政，加速警政工作的數位化和智慧化，協助破獲有「台版N號房」之稱的「創意私房」網站，也規劃及推動虛擬貨幣凍結專案，今年主要著手詐欺被害案件追贓返還工作，一至七月已返還被害人三三四名，總計一億多元。

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