警史首例 國安局副局長黃明昭回鍋警界

警專校長方仰寧也將回任六都的新北市警局長。（資料照）

2025/07/30 05:30

高階警大調動

黃明昭任警大校長

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應本月警察大學校長楊源明、二名副署長陳永利與詹永茂、桃園市警局長吳坤旭等多名三線三星以上高階警官屆齡退休，牽動重要警職人事異動，昨天發布包括警大校長在內的一一九人異動案，警大校長由國安局副局長黃明昭回鍋警界接任，成為警史首例，警專校長方仰寧也回任六都的新北市警局長，人事案預定下月一日辦理交接到任。

六十二歲黃明昭為警大五十一期畢業，他個人有意願希望能回歸警職，因此內政部打破過去常規，借重其過去擔任過警政署長、刑事局長、高雄市警察局長等的歷練，安排他出任警大校長，推動各項警察教育政策。

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六都警局長異動中，除新北市由警專校長方仰寧接任，桃園市與台中市分別由航空警察局長廖恆裕與署警政委員吳敬田升任，三人皆為警大五十期畢業。方仰寧過去擔任台北市警中正一分局長時期，對民眾陳情抗議事件強勢執法而知名，後來擔任台南市警察局長時，因警局秘書室主任涉嚴重警紀問題，自請調離回警政署，這次再度重回六都警局長重要警職。

方仰寧重回六都

任新北警局長

這一次的調動，新任警政署副署長為廖訓誠、李文章，警察專科學校校長劉鴻烈、航空警察局長趙瑞華、警政署督察室主任呂新財、保四總隊長黃勝源、保五總隊長盧廷彰、保七總隊長邱紹洲、鐵路警察局局長陳錦坤等。

另縣市警察局長有四縣市因任職已逾一年半時間，這次都換人做，新任局長包括嘉義市陳明志、新竹縣林建隆、雲林縣黃富村與屏東縣甘炎民。

新任警大校長黃明昭。（資料照）

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