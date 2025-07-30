假租客洗腦包租婆投資3千萬 竹聯車手團幹的

有黑幫背景的曹姓車手頭，被警方移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/30 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕擁有多處房產的七旬張姓老婦，日前在網路刊登租屋廣告，但詐騙集團卻假冒租客，洗腦誆騙投資股票，張婦四個月來投入三千萬元，直到無法出金才驚覺受騙，刑事警察局國際科接獲報案展開清查，陸續拘提有竹聯幫背景的曹姓及曾姓成員等廿一名車手到案，詢後移送偵辦。

21人拘提到案 一人只有17歲

警方調查，七十歲張姓婦人家境優渥，家族在台北市經商，自己名下有多間房產，她前年在租屋網刊登廣告尋求租屋，卻被詐騙集團利用加入LINE後，佯裝租客詢問租屋相關問題，再傳送大量股票獲利訊息，且洗腦穩賺不賠等話術，引導張婦一步步落入詐騙陷阱。

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據查，張婦前年底至去年四月，陸續面交及匯款廿多次共三千萬元給詐團所派出的假理專，直到要出金獲利了結時，對方不斷推拖或要求再付出保證金，張婦才察覺有異向警方報案。

警方清查金流，循線調閱相關影像，掌握相關事後，從去年四月至今年三月間執行多次掃蕩，將以竹聯幫曹姓、曾姓成員為首的車手集團廿一嫌拘提到案，其中包含一名十七歲少年。

警方說，曹、曾二人不僅策劃領取贓款，還透過金錢借貸、抵押證件等方式吸收旗下成員，警詢後依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，曹、曾及其他兩名共犯遭羈押。

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